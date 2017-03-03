Bağdat'ta Sünni imama suikast

Irak'ın başkenti Bağdat'ın batısında Sünni bir imamın suikast sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Amiriyye Mahallesi'ndeki Uhuvvet Camii İmamı Abdusselam Hadisi'nin, gece evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdiğini belirtti.



Yetkili, kimliği belirlenemeyen motosikletli saldırganın imamı başına tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdüğü bilgisini paylaştı.



Bağdat, zaman zaman mezhep kaynaklı çatışmalar ve suikastlara sahne oluyor.