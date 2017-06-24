Bağdat'ta Ramazan Bayramı hazırlıkları

Bağdatlılar, her bayram olduğu gibi bu bayram da bayram şekeri, baharat ve tatlı çeşitlerini tarihi Şorca Çarşısı'ndan temin ediyor.

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber canlanan tarihi çarşı, bayram sofrası için ucuz ve kaliteli ürünler almak isteyenlerin uğrak yeri olarak biliniyor. Çarşıda Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan, Sudan ve ABD'den getirilen ürünler satışa sunuluyor.



Giyecek ihtiyaçlarını günler önce tamamlayan Bağdatlılar, bayram şekeri, baharat ve tatlı çeşitlerini tarihi Şorca Çarşısı'ndaki esnaftan karşılıyor.



Daha önce onlarca kez bombalı saldırıya maruz kalan tarihi çarşının girişinde, insanların rahat bir şekilde alışveriş yapması için yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.



Çarşıda alışveriş hareketliliği yaşansa da esnaflardan bazıları ekonomik krizden dolayı satışlardan memnun olmadığını dile getiriyor.



Şorca Çarşısı'nın 30 yıllık esnafı Dırgam Neşet, bu yıl yaşanan şiddet olayları ve ekonomik krizden dolayı piyasada durgunluk yaşandığını ifade ederek, "Buna rağmen bayram öncesi ceviz içi, bulgur ve tatlı çeşitleri en çok sattığımız ürünler arasında." dedi.



Alışverişe gelen Bağdatlı İsmail Said de "Şorca Çarşısı, hem ürünlerdeki kalite hem de ucuzluktan dolayı her bayram öncesi uğrak yerimiz." ifadesini kullandı.





