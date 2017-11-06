Bağdat ile müzakerelerin başlatılmasından yanayız

IKBY Başbakanı Barzani, merkezi hükümetin IKBY'yi federal bir bölge olarak değil vilayet statüsünde muhatap almasının "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Bakanlar Kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında, Erbil ile Bağdat arasındaki bütçe, memur maaşları ve askeri gerginlik gibi sorunların çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.



Irak merkezi hükümetinin 2018 bütçe görüşmelerinde IKBY'nin bir federal bölge olarak değil ancak vilayetler statüsünde muhatap alındığını kaydeden ve isminin bu şekilde geçmesine tepki gösteren Barzani, şunları söyledi:



"Bu, anayasaya aykırıdır. Irak'ta siyasi kavram olarak kullanılan terim Kürdistan Bölgesel Hükümeti'dir. Bize bu şekilde yaklaşmalarını ve buna göre bir davranış sergilemelerini temenni ediyoruz. Anayasaya göre bütçe onaylanmadan önce bizimle görüşmeleri gerekiyordu. Ancak buna da hiç değinilmedi ve tek taraflı bir kararla bütçe tasarısı Başbakan'a gönderildi."



"YÜZDE 17'LİK BÜTÇE PAYIMIZ GÖNDERİLİRSE, TÜM PETROL GELİRLERİNİ TESLİM ETMEYE HAZIRIZ"



Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak güçlerin 16 Ekim'de Kerkük kent merkeziyle IKBY'nin elinde tuttuğu "Bay Hasan ve Havana Petrol Kuyularında" kontrolü sağlamasının arından gelirlerinin yarı yarıya düştüğünü ifade eden Barzani, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bizim için önemli olan memur maaşlarının Bağdat ile daha önce yapılan anlaşmaya göre tam olarak ödenmesidir. Eğer anayasal hakkımız olan yüzde 17'lik bütçe payımız da gönderilirse, tüm petrol gelirlerini teslim etmeye hazırız. Petrol geliri dahil olmak üzere tüm sorunların çözülmesi için Bağdat ile müzakerelerin başlatılmasından yanayız."



Barzani, memur maaşlarının ödenmesi konusunda "Daha önce de belirtmiştik ve yinelemek istiyorum; eğer Bağdat yönetimi memur maaşlarını tarafımızca hazırlanan listeye göre ödemek istiyorsa, buna asla engel değiliz." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE, ZOR GÜNLERİNDE BÖLGENİN YANINDA OLDU"



Irak güçleri ile Peşmerge arasında Musul'un kuzeybatısındaki tartışmalı bölgelerde sürekli bir ateşkesin yapılması ve sorunlara uygun çözümün oluşturulmasının mümkün olduğunu dile getiren Barzani, iki taraf arasında ciddi siyasi müzakerelerin başlaması için Bağdat'ın kapılarını açması gerektiğini söyledi.



Yakın zamanda Türkiye'ye bir ziyaret planı olup olmadığına ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularına Barzani, "Şimdiye kadar belirlenen bir ziyaret tarihi söz konusu değil. Ancak Türkiye'yi ziyaret etmek istiyoruz. Türkiye en önemli komşularımızdan biri. Türkiye, Halepçe'nin bombalandığı 1987'den beri Kürt bölgesinin zor günlerinde her zaman yanında oldu." cevabını verdi.



