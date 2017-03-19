Bağdat Cadddesi'nde mağazaların yüzde 80'i doldu

Son dönemde kira fiyatlarının ortalama yüzde 35 gerilediği Bağdat Caddesi'nde mağazaların doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Büyük çoğunluğunu Bağdat Caddesi ve Kadıköy'de faaliyet gösteren müteahhitlerin oluşturduğu Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) tarafından caddedeki ekonomik durum ve gelişmelerle ilgili rapor hazırlandı.



Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip Bağdat Caddesi'nde yaşayanların yaş ortalaması 30 ve eğitim durumu, İstanbul ve Türkiye'nin üzerinde. Yaşayanların yüzde 60'ı üniversite mezunu, yüzde 18'i ise lisansüstü eğitime sahip.

Arkadaşlarla buluşmanın ve alışverişin adresi



Haftanın hemen hemen her gününde yoğunluğun yaşandığı Bağdat Caddesi'ne alışveriş yapmak için gelenlerin yüzde 33'ü hafta sonunu tercih ediyor.



Caddeye gelenlerin yüzde 54'ü daha çok arkadaşlarıyla buluşmak için burayı tercih ederken, yüzde 46'sı ise daha çok alışveriş ve yeme-içme amacıyla caddeye uğruyor.

12 AYDA 42 MAĞAZA DAHA KİRALANDI



Bir yıl önce 332 mağazadan yüzde 33 oranına tekabül eden 110 mağaza boşken, bu rakamda son bir yılda sevindirici gelişme yaşandı.



Kira fiyatlarının son bir yılda yüzde 35 gerilediği caddede, 12 aylık sürede 110 boş mağazanın 42'si kiralandı.



Halihazırda toplam mağaza sayısının yüzde 80'ine denk gelen 264 mağaza dolu iken, geriye kalan 68 mağaza ise kiracısını bekliyor.



Son bir yılda Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı'ndaki toplam kiralama işlemlerinin yüzde 40'ı bu caddede gerçekleşirken, bina yenileme faaliyetlerinin tamamlanmasıyla caddenin çok daha iyi konuma gelmesi bekleniyor.