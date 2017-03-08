ABD’den 'Ebu Bekir el-Bağdadi' açıklaması

ABD Savunma İstihbarat Ajansı yetkilisi, DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin yaşadığına inandıklarını belirterek, "Nerede olduğunu bilmiyorum ancak Musul’da olmadığını Musul operasyonu başlamadan, şehri terk etmiş olabileceğini düşünüyoruz." dedi

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) adı açıklanmamak üzere telefon üzerinden soruları cevaplayan ABD Savunma İstihbarat Ajansı yetkilisi, "Ebubekir el-Bağdadi’nin yaşadığına inanıyoruz. Nerede olduğunu bilmiyorum ancak Musul’da olmadığını Musul operasyonu başlamadan, Musul ve Telafer’i sarmadan önce şehri terk etmiş olabileceğini düşünüyoruz.” dedi.



Bağdadi’yi "yılanın başı" olarak niteleyen yetkili, terör örgütü elebaşından ziyade orta kademedeki komutanların ve liderlerin hedef alınmasını örgüte diz çöktürecek daha stratejik bir adım olarak düşündüklerini aktardı.

"DEAŞ RAKKA’YI BAŞKENT OLARAK GÖZDEN ÇIKARMIŞ"



Rakka’daki DEAŞ elebaşlarının önemli bir kısmının şehri terk ettiğini ifade eden istihbarat yetkilisi örgütün Rakka’yı başkent olarak gözden çıkardığını kaydetti.



Kentin etrafının önemli ölçüde sarıldığını aktaran yetkili “Bazı DEAŞ elebaşları Rakka’nın askeri olarak tutulabileceğini düşünmüyorlar.” şeklinde konuştu.

"RAKKA UZUN VE ZOR BİR SAVAŞ OLACAK"



Rakka’nın halen izole edilmeye devam edildiğini söyleyen istihbarat yetkilisi, örgütün şehirde savunma tuzakları kurmaya devam ettiğini ve yöredeki yoğun nüfustan dolayı çok zor bir savaşın şehri beklediğini söyledi.



“Musul’un doğusunu almamız 80 gün sürdü. Ramadi’yi altı ayda kurtardık. Dolayısıyla Rakka uzun ve zor bir savaş olacak” diyen yetkili, DEAŞ’ın evlere el yapımı patlayıcılar yerleştirdiğini ve şehrin içinde patlayıcı tuzaklanmış pek çok tünelin bulunduğunu düşündüklerini aktardı.

"FIRAT BOYUNDA 9 BİN DEAŞ SAVAŞÇISI VAR"



Yetkili, Musul’un güneyinden başlamak üzere Ebu Kemal, Suriye’de El Kaim, Deyr ez-Zor ve Rakka’nın batısına kazan uzanan bölgede yaklaşık 9 bin civarında DEAŞ militanı bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi.



Amerikalı istihbarat yetkilisi aynı zamanda örgütün Suriye ve Irak’ta kontrol ettiği toprakların yüzde 65’inin geri alındığını ifade etti.