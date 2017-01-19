Bağcılar'da "20'de 20 Kitap Okuma Etkinliği"

Bağcılar'da anne, baba ve çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla "20'de 20 Kitap Okuma Etkinliği" düzenleniyor.

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2017 yılı boyunca ilçe sakinlerine kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla hayata geçirilen "20'de 20 Kitap Okuma Etkinliği"nin ilki Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda gerçekleştirildi.



Çok sayıda anne, baba ve öğrencinin katıldığı etkinlikte konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, organizasyonla her gün 20 dakikalık bir kitap okumasının gerçekleştirileceğini söyledi.



İlk emri "oku" olan bir dinin mensupları olduklarını anımsatan Çağırıcı, "Dünyada ilkleri, projeleri hayata geçiren bir Türkiye... Öyle zannediyorum ki, eğitimdeki ve okuma alışkanlığındaki başarıyı yakaladığımızda, Türkiye'nin yükselmesinin önüne hiçbir güç geçemeyecektir. Her akşam saat 20.00'de telefonları toplayacağız, televizyonları kapatacağız, kitapları okuyacağız." diye konuştu.



Belediye çalışmalarından bahseden Çağırıcı, okuma saatleri hususunda özellikle çocukların anne ve babalarına örnek teşkil edeceğine inandığını belirterek, okumaların hayırlı olması temennisinde bulundu.