BAE'den Yemen'e destek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kızılayı, Yemen'in güneyindeki üç ilde çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden inşasına katkıda bulunmak üzere Yemenli yetkililerle anlaşma imzaladı.

BAE Kızılay heyeti başkanı ile Yemenli yetkililerin Aden'de bir araya geldiği törende, Ed-Dali, Aden ve Lahic illerinde çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden inşasına katkıda bulunmak için anlaşma imzalandı.



BAE Kızılay Heyet Başkanı Halid el-Mezrui, törende yaptığı konuşmada, anlaşmanın, kalkınma merkezli stratejik proje heyetini finanse edeceğini ifade ederek, "Kızılay, Yemen'deki tüm illerde hayatın normale dönmesi için gerekli yardımları sunacak." dedi.



Aden Valisi Tuğgeneral Iydrus ez-Zubeydi de BAE Kızılayı'nın, Aden ile kurtarılan illerdeki tüm yaşam alanlarında desteğinin devam ettiğini belirterek, çatışmalarda yaralananların yurt dışındaki tedavileri için destek çağrısında bulundu.



Ed-Dali ili valisi Fadl el-Ca'di, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların, eğitim, sağlık ve yol yapım çalışmalarını kapsayacağına işaret ederek, "Çatışmalarda hasar gören 16 okulun ıslah edilmesinin yanı sıra halka, insani yardımlar ulaştırılacak." diye konuştu.