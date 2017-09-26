BAE'den Arakanlı Müslümanlara yardım

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Myanmar'da ordu birlikleri ve Budist milliyetçilerin saldırılarına uğrayan ve göç etmeye zorlanan Arakanlı Müslümanlara 300 ton insani yardım gönderdiği bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Muhammed bin Raşid Al Maktum'un talimatıyla hazırlanan 300 ton insani yardım malzemesi, Arakanlı Müslümanların sığındığı Bangladeş'e gönderildi.



Yaklaşık 7 bin 620 sığınmacı ailenin gıda ve günlük acil ihtiyaçlarını ihtiyaçlarını karşılayacak yardımların, hava yoluyla ilki bugün olmak üzere üç ayrı grupta sığınmacılara ulaştırılacağı bilgisi verildi.