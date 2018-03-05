BAE’den tehlikeli hamle ortalık fena halde karışacak

Ortadoğu'nun kiralık katili olarak lanse edilen ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakınlığıyla bilinen Muhammed Dahlan'ın Filistin'de yeni bir parti kuracağı ve seçimlere gireceği belirtildi.

Al-Khaleej Online haber sitesine göre Muhammed Dahlan, Filistin'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeni bir parti kurmaya hazırlanıyor.

Parti kurmak için Dahlan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nden onay aldığı ifade edilirken, Filistin hükümeti işlediği suçlardan dolayı Dahlan hakkında Interpol'e başvuruda bulunmuştu.

Dahlan'ın seçimleri kazanmak için Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlanacağı ve birkaç hafta içerisinde partiyi resmen açacakları belirtildi.

Filistin lideri Mahmut Abbas, 2011 yılında Dahlan'ı partiden uzaklaştırmış ve ilişkili kişilerin maaşlarını kesmişti.