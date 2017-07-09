Badmintonda gümüş madalya

Milli sporcu Neslihan Yiğit, White Nights 2017 International Challenge Badminton Turnuvası'nda tek kadınlarda ikinci oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Eleme Puan Turnuvaları'ndan White Nights 2017 International Challenge Badminton Turnuvası, Rusya'da sona erdi.



St. Petersburg kentinde düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Özbekistan, Estonya, Belarus, Ukrayna, Moldova, Hindistan, Kazakistan, Almanya, Tayland, Finlandiya, Fransa, Polonya, Çekya, İngiltere, Avusturya, İspanya, Danimarka ve Hollanda olmak üzere 21 ülkeden 250 sporcu katıldı.



Milli takım, turnuvada Özge Bayrak, Neslihan Yiğit, Cemre Fere, Ebru Yazgan, Kader İnal, Büşra Ünlü, Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci ve Aliye Demirbağ'dan oluşan kadrosuyla yer aldı.



Tek kadınlarda Neslihan Yiğit, ilk maçında Rus rakibi Anastasia Redkina'yı 2-1 yenerek tur atladı. Milli sporcu, bir üst turda Finlandiyalı rakibi Nanna Vainio'yu 2-0'lık skorla geçti. Ardından Rus rakibi Olga Arkhangelskaya'yı da 2-0 yenen milli badmintoncu, yarı finale yükseldi.



Neslihan, turnuvanın 4. gününde ise İspanyol rakibi Beatriz Corrales ve Hint sporcu Vaishnavi Reddy Jakka’yı 2-0'lık skorlarla geçerek adını finale yazdırdı.



Milli sporcu, finalde ise Rus sporcu Evgeniya Kosetskaya'ya 2-1 yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyayı boynuna taktı.