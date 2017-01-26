Bacağına milyonlar ödediler

Türkiye'nin "kurbağa ihracatı"nın yüzde 65'ini gerçekleştiren Balıkesir'de kurulu firmanın geçen yılki dış satımı, önemli bölümü "kurbağa budu" olmak üzere 7,2 milyon liraya ulaştı.

Türkiye'nin 2016'da 11 milyon lira seviyesinde gerçekleşen "kurbağa ihracatı"nın yaklaşık yüzde 65'ini tek başına karşılayan Balıkesir'de kurulu firma, geçen yıl önemli bölümü "kurbağa budu" olmak üzere, 7,2 milyon liralık dış satım yaptı.



Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan, su ürünleri ithalat ve ihracatı yapan şirketin dış ticaret müdürü Bülent Başaran, firmalarının, kurulduğu 1922'den bu yana su ürünleri üzerine üretim yaptığını, Bandırma, Bilecik ve Çeşme'de fabrikalarının olduğunu söyledi.



Uzun yıllardır kara ve deniz salyangozu, kurbağa, göl gümüşü balığı ve deniz patlıcanı gibi deniz ve kara canlılarını işleyip ihraç ettiklerini dile getiren Başaran, kurbağanın Bandırma fabrikalarında işlendiğini anlattı.



Başaran, 12 bini kapalı 60 bin metrekarelik alanda kurulu Bandırma fabrikalarında 300 kişinin çalıştığını belirterek, firmanın ilk olarak 1981'de Yunanistan'a taze balık sattığını, kurbağa ihracatına ise 1988'de başladıklarını bildirdi.



Türk damak tadına uymayan, ama yurt dışından büyük talep gören kurbağayı, İç Anadolu ve Trakya bölgelerinden temin ettiklerini anlatan Başaran, kurbağa ihracatının Fransa ve İtalya başta olmak üzere AB ülkelerine yapıldığını ifade etti.



"KURBAĞA BUDU, AVRUPA'DA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"



Kurbağa ihracatlarının geçen yıl 175 tondan 280 tona çıktığını dile getiren Başaran, şunları kaydetti:



"1980'li yıllardan bu yana kurbağa ihracatı yapıyoruz. Kurbağaları, canlı, taze veya dondurulmuş olarak satıyoruz. Kurbağa budu, özellikle Avrupa'da büyük ilgi görüyor. Bizim dış satımımızın önemli kısmını bu ürün oluşturuyor. Ana pazarımız Fransa. Restoranlarda çok fazla tüketim oluyor. Oldukça pahalıya satılan bir ürün. Lira bazında ihracatımız, önceki yıla göre yüzde 38 artışla 7 milyon 229 bin liraya ulaştı."



Başaran, Türkiye'nin geçen yıl 11 milyon lira civarında olan kurbağa ihracatının yaklaşık yüzde 65'ini firmalarının yaptığına dikkati çekerek, "Kurbağalar bize canlı olarak geliyor. Ham madde kabulünden sonra boylara ayrılıyor. Daha sonra kesim ve paketleme işlemleri yapılıp ürünler sevk ediliyor." dedi.