Bab'ın çocuklarının okul özlemi

Halep'in Bab şehrinde terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde geçen 3 yılda eğitim ve öğretimden yoksun kalan çocuklar, okullara yeniden kavuşmanın hayalini kuruyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab'da hayatın normalleşmesi için çalışmalar sürüyor. Altyapı ve üstyapının büyük oranda hasar gördüğü ilçede, vatandaşlar gün boyunca ev ve iş yerlerinin bakım ve onarım çalışmalarını yürütüyor.



Bölgenin terör örgütlerinin tehdidinden çıkarılmasının ardından özgürlüğün tadını çıkaran çocuklar, yaşıtları gibi okullara gidip öğrenim hayatına devam etmenin hayalini kuruyor. Bazı çocuklar, inşaat işlerinde ailelerine yardım ederken kırsaldaki kimi çocuklar ise ailelerinin teröristlerden kurtarabildiği birkaç koyuna çobanlık yapıyor.



Aylar süren tutsaklığın ardından Bab'ı çevreleyen meralarda koyunlarını rahatça otlatan onlarca küçük çoban, ilçenin eksiklerinin bir an önce tamamlanmasıyla okullarının yolunu tutmak istiyor.



OKUL SIRALARI YERİNE MERAYA



Çobanlık yapan çocuklardan 10 yaşındaki Ali Cuma, yaptığı açıklamada, günün büyük bölümünü hayvan otlatarak geçirdiğini söyledi.



Okula en son üç yıl önce gittiğini, arkadaşlarını ve öğretmenini özlediğini ifade eden Cuma, "Ben okula 2 yıl gittim, sonra savaş çıktı okul kapandı. İnşallah okulumuz yeniden açılır." dedi.



Terör örgütü DEAŞ'ın baskıları nedeniyle aylarca evden dışarı çıkamayan 14 yaşındaki Musa Ali de "Okumayı çok istiyorum ama okul yok. İnşallah o günler de gelecek." diye konuştu.



Bab Meclis Başkanı Cemal Osman ise yaklaşık 15 gün önce göreve geldiklerini anımsatarak, ilçede günlük yaşamın hızla normalleştiğini söyledi.



Bab'ı geleceğe hazırlamak için eğitimin önemine işaret eden Osman, "Türkiye'deki dostlarımızın yardımlarıyla okullarımızı açmak için çalışmalara başladık. İnşallah 4 okulu kısa zamanda, 10-15 güne kadar açmayı hedefliyoruz. Bu toprağın çocukları iyi eğitim alıp daha güzel yarınlar inşa edecek." şeklinde konuştu.