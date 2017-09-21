Babel'den Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Babel, "Beşi̇ktaş formasıyla i̇lk kez Fenerbahçe deplasmanına çıkacağım. Kendi̇mi̇ze güveni̇yoruz, i̇nanıyoruz." dedi.

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları derbiden iyi bir sonuçla ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.



BJK TV'ye açıklamada bulunan Babel, Fenerbahçe ile yapacakları maçın zor geçeceğini belirterek, "Beşi̇ktaş formasıyla i̇lk kez Fenerbahçe deplasmanına çıkacağım. Kendi̇mi̇ze güveni̇yoruz. Oradan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum." dedi.



Sezonun ilk maçlarında tatmin edici bir futbol sergileyemediklerini aktaran Babel, "Kardemir Karabükspor maçıyla yavaş yavaş i̇stedi̇ği̇mi̇z noktaya gelmeye başladık. Zor bi̇r deplasmandan gali̇bi̇yetle döndük, bu da öz güveni̇mi̇zi̇ oldukça yükseltti̇. Üst üste 2 sene şampi̇yon olduktan sonra bu seneni̇n daha zor olacağını bi̇li̇yorduk, çünkü raki̇pler bi̇zden puan alabi̇lmek i̇çi̇n çok daha moti̇ve durumdalar." diye konuştu.



Bu sezon gol sayısı olarak kendisine bir hedef belirlediğini anlatan Hollandalı futbolcu, "Hedefim var ama bunu medya i̇le paylaşmıyorum. Çünkü bu hedeflere ulaşamadığınızda i̇ş si̇ze dönüyor, medya si̇ze 'kötü bi̇r sezon geçi̇rdi̇n' di̇yor. Bu yüzden paylaşmıyorum. Gol atmak her zaman hari̇ka bi̇r duygu. 10 kişi kaldığımız Kardemir Karabükspor maçını kazandıran golü atmak gerçekten özel bi̇r duyguydu." ifadelerini kullandı.