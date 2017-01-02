Babel sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş, İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'nın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.



Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.