Babasından habersiz aldığı kamyonla dereye yuvarlandı

Rize'de, babasından habersiz kullandığı kamyonla dereye yuvarlanan 14 yaşındaki çocuk, suya kapılmaktan son anda kurtuldu.

Rize'de, babasından habersiz kullandığı kamyonla dereye yuvarlanan 14 yaşındaki çocuk, suya kapılmaktan son anda kamyonun üzerine çıkarak kurtuldu.



İkizdere ilçesinde yaşayan çocuk, babasına ait evlerinin önünde park halinde bulunan kamyonu kimseye fark ettirmeden çalıştırdı. İspir-İkizdere Karayolu'nda bir süre ilerleyen çocuk direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan kamyonla Çamlık Deresi'ne yuvarlandı.



Suya kapılmamak için kamyonun camından çıktı, kasanın üzerine tırmanarak yardım bekledi.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, bellerine bağladıkları ip yardımıyla çocuğa ulaştı. Çocuk, ekiplerin bağladığı ip yardımıyla kıyıya çıkartıldı.



Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.