Babadağ'a teleferikle yılda 1 milyon kişi taşınacak

Kırtur Limited Şirketi Genel Müdürü Kıran: Teleferiği 2018'in aralık ayı sonunda tamamen bitirmek istiyoruz. Yıllık 1 milyon kişinin teleferiği kullanacağını düşünüyoruz.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bin 965 rakımlı Babadağ'a, kurulacak teleferikle yılda 1 milyon kişinin taşınması bekleniyor.



Babadağ'a kurulacak teleferiğin yapımına başlandı. Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nin bin 700 metre yükseklikteki pistinde yapılan tanıtım toplantısında, basın mensuplarına proje hakkında bilgi verildi.



Kırtur Limited Şirketi Genel Müdürü Kenan Kıran, yaptığı açıklamada, teleferiğin Ölüdeniz Mahallesi'nden Babadağ'da bulundukları piste kadar geleceğini, buradan da bin 800 ve bin 900 metre pistlerine 2 telesiyej hattı kurulacağını söyledi.



Babadağ Teleferik Projesi ihalesinin 3 Nisan'da gerçekleştirildiğini, projenin alt yapı çalışmalarının da iki ay önce başladığını belirten Kıran, "Teleferiği 2018'in aralık ayı sonunda tamamen bitirmek istiyoruz. Yoğun sezonda günde 6-7 bin kişi taşıyacağımızı düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda bu sayıda da artış olabilir." dedi.



Babadağ'ın sportif amaçlı kullanıldığını, yamaç paraşütünün haricinde ekstrem sporları da merkeze getireceklerini ifade eden Kıran, teleferik sayesinde bölgeye gelenlerin sayısının ikiye, üçe katlanacağını kaydetti.



Projenin temel atma töreninin 21 Ağustos'ta yapılacağını bildiren Kıran, "Yıllık 1 milyon kişinin teleferiği kullanacağını düşünüyoruz. Şu anda Babadağ'dan yaklaşık 100 bin tandem (ikili), 15 bin de single (tekli) atlayış var. Bunların hepsi projeyle revizyona girecek. Burayı uluslararası bir yer haline getireceğiz." diye konuştu.



Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan da teleferikle Fethiye'de turizmin 12 aya yayılacağını, temel atma törenine herkesi davet ettiğini söyledi.



Babadağ Teleferik Projesi ihalesini, yıllık 2 milyon 250 bin lira kiralama bedeliyle yıllık cironun yüzde 12,5'ini Fethiye Güç Birliği Şirketine vermeyi taahhüt eden Kırtur Limited Şirketi kazanmıştı.