Bab'a dönüşler devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini terör örgütü DEAŞ'tan almasının ardından başlayan geri dönüşler devam ediyor.

ÖSO birlikleri, Halep iline bağlı Bab ilçe merkezinde terör örgütü DEAŞ'ın yerleştirdiği mayın ve bomba düzeneklerini temizlemeye devam ederken, DEAŞ korkusuyla kaçan ailelerin bazıları da ilçeye dönüyor. İlçenin giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktalarıyla güvenliği sağlayan ÖSO'ya bağlı birlikler Bab'a dönen ailelere de yardım ediyor.



Geri dönen aileler, evlerine kontrollü bir şekilde girerken neredeyse harabeye dönen evlerini onarmak için iş makinalarıyla ve kendi imkanlarıyla çalışıyor. Ailelerden bir kısmı ilçe merkezindeki dükkanlarını da açmaya başladı.



Bab sakinlerinden Muhammed Mari el-Hasan, ''Terör örgütü DEAŞ'tan Bab'ı kurtaran Özgür Suriye Ordusu, bize yemek ve yiyecek getirdi. Biz de onların getirdiğiyle karnımızı doyuruyoruz." dedi.



İlçe DEAŞ'ın elindeyken Bab'dan kaçmak isteyen aileleri lokantasının bodrum katında sakladığını ifade eden Hasan, bu kişileri gece vakti gizlice ilçeden çıkarttıklarını anlattı.



Bab'dan kaçmanın kolay olmadığına dikkati çeken Hasan, şunları söyledi:



"Bab'dan çıkmaya çalışanlar bunun için hayatlarını tehlikeye atıyorlardı. İlçeden kaçanların başarı şansı çok azdı. Hayatlarını, çocuklarının hayatlarını tehlikeye atarak çıkmaya çalıştılar. Bab'dan ayrılmaya çalışanların çoğunluğu başarısız oluyordu. Ben, DEAŞ'ın mayınlı tarlalarından geçmek istemediğim için şehri terk etmedim. Çatışmalardan dolayı bu evden çıkamadık, sonra evin güvenli olmadığını düşünerek iş yerimin altındaki bodrum katına taşınarak burada yaşamaya başladık. Burada bir jeneratörümüz ve suyumuz vardı."



Evdeki tüm eşyalarını bodrum katına taşıdığını belirten Hasan, ''Biz Bab'ın bir an önce DEAŞ'tan kurtarılmasını istiyorduk. Çatışmalar sırasında evimize 4 havan topu düştü, Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı.'' diye konuştu.



Terör örgütü DEAŞ'ın sivilleri Rakka yönüne göndermeye çalıştığını aktaran Hasan, ancak kendilerinin gitmediğini belirterek, "Kuru ekmek ve suyla yaşama tutunmaya çalıştık. Çocuklarım olaylardan etkilenmesin diye onlara korkumu da belli etmedim." dedi.



Bab'daki Şeyh Akil Tepesi'ne TSK'nın yerleştiğini duyduklarında çok sevindiklerini aktaran Hasan, "Bab'ın DEAŞ'tan kurtarılması bizim için çok büyük bir gelişmeydi. Biz Bab'ın DEAŞ'tan kurtarıldığını bilmiyorduk, akrabalarım bodrumun kapısına gelerek şehrin örgütten temizlendiğini söyledi. Yanımda başka bir aile daha vardı. Bab'dan çıkmak istiyordu. İlçenin DEAŞ'tan temizlendiğini duyduğumuzda tarifi olmayan bir sevinç yaşadık." şeklinde duygularını dile getirdi.



"BU ŞEHRİN DİĞER BİR ADI DA TAYYİP'TİR"



Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından ÖSO mensuplarının kendilerine yemek getirdiğini anlatan Hasan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da kendilerine destek olduğu için teşekkür etti.



Hasan, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bab'ı terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması amacıyla gönderdiği güç için teşekkür ederim. Bu şehrin diğer bir adı da Tayyip'tir." ifadelerini kullandı.