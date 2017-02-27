Bab'a dönüş başladı

Terör örgütü DEAŞ zulmünden kaçan Bab sakinleri, TSK destekli ÖSO'nun ilçe merkezini ele geçirmesinin ardından yavaş yavaş evlerine dönüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab ilçe merkezinde terör örgütü DEAŞ'ın yerleştirdiği mayın ve bomba düzeneklerini temizlemeye devam ederken, DEAŞ'tan kaçan ilçe halkı da yavaş yavaş evlerine dönüyor.



Bab merkezini geçen hafta ele geçiren ÖSO birlikleri, DEAŞ'ın yerleştirdiği mayın ve tuzaklara karşı kontrollü şekilde ilerleyişini sürdürüyor.



Bab sokaklarında ve DEAŞ'ın kullandığı evlerde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Bu sırada ilçede ara sıra kontrollü mayın patlamaları duyuluyor.



"İLÇEDE SİVİL HAYATIN DEVAMI İÇİN UN TEMİN EDİYORUZ"



ÖSO birlikleri, ilçe merkezinde mayın ve patlayıcı temizliğine devam ederken DEAŞ zulmünden kaçan Suriyeli aileler de yavaş yavaş evlerine dönmeye başladı.



ÖSO Saha Komutanı Muhammed Ali, Bab merkezinin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kurtarılmasının ardından sivillerin ilçeye güvenli şekilde dönüşünü sağlamaya çalıştıklarını söyledi.



Bunun için ÖSO'ya bağlı bomba uzmanlarının yoğun çaba harcadığını ifade eden Ali, "Mayın ve patlayıcılardan temizlenmeyen bölgelere sivillerin girişine izin vermiyoruz. Bunu sivillerin güvenliği için yapıyoruz." dedi.



Sivillerin dönüşüyle Bab'da gündelik hayatın da zamanla normale döneceğini belirten Ali, "İlçede sivil hayatın devamı için un temin ediyoruz. Bab'ı terk eden aileler yavaş yavaş ilçeye gelmeye başladı." diye konuştu.



"TSK VE ÖSO'YA TEŞEKKÜR EDERİM"



Terör örgütünden temizlenen Bab'a dönen sivillerden Abdo Muhammed ise evine kavuşmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi.



DEAŞ'a karşı büyük bir mücadele verildiğini aktaran Muhammed, "TSK ve ÖSO'ya teşekkür ederim. İnşallah tüm terör örgütleri ülkemizi terk eder." dedi.



Suriyeli Um Abdo ise DEAŞ zulmünden kaçarak evlerini terk ettikten sonra dağda yaşadıklarını anlattı.



Terör örgütünden çok zulüm gördüklerini ifade eden Abdo, "DEAŞ'ın baskısını her gün hissediyorduk. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. DEAŞ'a katılmayanların evleri her gün aranıyordu, çok korkuyorduk. Yemek ve ekmek yoktu, hayat çok pahalıydı." diye konuştu.



"DEAŞ'LILAR SAKLANMAK İÇİN EVLERİMİZİ KULLANDI"



DEAŞ militanlarının saklanmak için evlerini dahi kullandıklarını dile getiren Abdo, şöyle konuştu:



"DEAŞ'lılar saklanmak için bizi evimizden çıkarıyordu. Özgür Suriye Ordusu, Bab'ı terör örgütü DEAŞ'tan kurtardıktan sonra bize yemek, su ve içecek vermeye başladı. Onlara teşekkür ederim. DEAŞ'ın ilçede evlere sokak ve caddelere döşediği mayın ve patlayıcılardan dolayı dışarı çıkamıyorduk. TSK, bize gereken tüm yardımı yaptı, hatta bize elbise bile verdi."



Bab sakinlerinden Naci Abdulkerim Halo da bölgeye düşen havan topu mermisinden dolayı ayaklarından yaralandığını söyledi.



İki aydır evden çıkamadığını dile getiren Halo, "İlk defa bugün dışarı çıktım. ÖSO'nun ilçeyi ele geçirmesine çok sevindik. ÖSO mensupları bize gıda, su ve ekmek verdi. Allah'a şükür DEAŞ'tan kurtulduk." dedi.



DEAŞ'ın son güne kadar bölge halkına eziyete devam ettiğini söyleyen Suriyeli Halo, "Din adına hareket ettiklerini iddia edip bize baskı uyguluyorlardı. DEAŞ, Bab ilçesi özgürlüğüne kavuşmadan önce şehir merkezinde bir ekmek fırınını da yaktı." ifadelerini kullandı.