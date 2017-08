B3 vitamini düşük yapma olasılığını azaltıyor

Sydney'de, Avustralyalı araştırmacılar tarafından 12 yıldır sürdürülen çalışma sonucunda, B3 vitamin alımının doğum kusurlarını ve düşük riskini azaltabileceği tespit edildi.

Avustralyalı araştırmacılar, hamilelikte B3 vitamini alımının doğum kusurlarını ve düşük yapma olasılığını azaltabileceğini tespit etti.



Sydney'de bulunan Victor Chang Cardiac Araştırma Enstitüsünde yürütülen 12 yıllık çalışmada, hamilelikte "niasin" olarak da bilinen B3 vitamin alımının doğum kusurlarını ve düşük riskini azaltabileceği ifade edildi.



Gelişimsel genetik bilimci Sally Dunwoodie, ilk olarak nikotinamid adenin dinükleotid (NAD) koenzimi ile doğum kusurları arasında ilişki bulduklarını ve bu ilişki üzerinde çalışmaya başladıklarını dile getirdi.



Melbourne'deki çocuk hastanesinden genetik bilimci David Amor, NAD'ın genetik olarak eksikliğinin doğum kusurlarına neden olduğunu keşfettiklerini kaydetti.



Dunwoodie ve ekibi, elde edilen bulguları fareler üzerinde test etti. NAD'ları genetik mutasyona uğratılan gebe farelerin düşük yaptığı ya da yavrularında doğum kusuru olduğu, B3 vitamini verilenlerin yavrularının ise sağlıklı şekilde dünyaya geldiği görüldü.



Dunwoodie, "Bu, hamileler için folik asitten sonraki tıp tarihindeki en önemli buluşlardan biri olabilir." ifadesini kullandı.



Araştırmanın sonuçları, "the New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlandı.



B3 vitamini en çok et, balık, süt, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve fasulyede bulunuyor.