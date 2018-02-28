B12 vitamini eksikliği olmaması için ne yapmamız gerekiyor

Çoğunlukla beslenme probleminden kaynaklanan B12 vitamini eksikliği sadece yaşam kalitesini düşürmekle kalmayıp çok ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Peki, uzun vadede kalıcı hasarlara neden olma tehlikesi bulunan B12 vitamini eksikliği neden olur? Son zamanlarda yaygın bir şekilde görülmeye başlayan B12 vitamini eksikliğinin evde tedavi yöntemleri nelerdir?

B12 vitamini eksikliği son zamanlarda adından sıkça söz ettiren bir sağlık sorunu olarak görülmektedir.

Vücudunda B12 vitamini eksikliği bulunan kişiler, genellikle iştahsızlık, yorgunluk, baş dönmesi veya dikkat eksikliği şikayetlerinden yakınmaktadır.

Bu nedenle vücutta ilk etapta hafif seyirde başlayan bu tepkiler sonrasında şiddetlenebilip ciddi hastalıklara davetiye çıkarabilmektedir. B12 vitamini eksikliğini tetikleyen en önemli ve birincil neden ise beslenme probleminden kaynaklıdır. Şayet, vücuda ihtiyacı kadar B12 vitamini alınmadığı takdirde B12 vitamini eksikliğine bağlı olarak birtakım belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

Ancak neyse ki, hafif şiddette meydana gelen B12 vitamini eksikliğini giderebilmek için evde birtakım tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

Fakat yine de öncelikli olarak vücudunda B12 vitamini eksikliğinden şüphelenen kişilerin vakit kaybetmeden, daha ciddi sağlık sorunlarına neden olmadan doktora başvurması ve doktorun bu doğrultuda sunacağı önerileri titizlikle uygulaması gerekmektedir.

Çünkü B12 vitamini eksikliği sorunu yaşayan hastalarda eksikliğe, şiddete ve sebebe bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

B12 VİTAMİNİ NEDİR?

B12 vitamini diğer adıyla Kobalamin, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin üretilmesi noktasında kilit rol üstlenmektedir. Bununla birlikte B12 vitamini, sinir hücrelerinin sağlığının korunması ve DNA üretimi (genetik materyal oluşumu) konusunda etken konumundadır.

B12 vitamini vücudumuz tarafından üretilememektedir, bu nedenle dışarıdan hazır gıda yoluyla alınabilen bir vitamin grubudur.

Vücuttaki B12 vitamini eksikliğinin genel olarak nedenlerini incelediğimizde; ilk olarak vücudun B12 vitamini ihtiyaç duyduğu oranda alamaması, ikinci olarak ise vücuda ne kadar çok B12 vitamini alınırsa alınsın bu vitaminin yeterince emilememesinden kaynaklıdır.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Baş ağrısı, baş dönmesi

Halsizlik, yorgunluk

Dikkat dağınıklığı

El ve ayak parmaklarında uyuşma, karıncalanma

Yürüme güçlüğü, denge sorunları

Çarpıntı, hızlı nefes alıp verme

Kabızlık

Morarma

Depresyon ve ruh halinde dalgalanmalar

Paranoya ve halüsinasyonlar

Dilin şişmesi

Hafızanın zayıflaması, bunama

Zihin karışıklığı

Kaslarda genel zayıflama

Diş eti kanaması

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDENLERİ NELERDİR?

1)B12 vitamini açısından zengin besinlerde yetersiz beslenme (özellikle de herhangi bir hayvansal ürün, et, balık, süt, yumurta, tereyağı, peynir ve diğer süt ürünleri yemeyen vejetaryenlerde ve veganlarda.) görülmektedir.

2)Çölyak hastalığı, midenin iltihabı (gastrit) veya pankreas yetmezliği gibi gastrik anormallikler nedeniyle B12’nin yetersiz emilimi veya kullanımı

3)Yetersiz emilim, mide ve bağırsak cerrahisi sonrasında, ayrıca Crohn hastalığı gibi inflamatuvar bağırsak hastalıklarında ortaya çıkabilir.

4)Bazı bağırsak organizmalarında bir artış (Zararlı Bağırsak Bakterilerinde Artış)

5)B12 vitamini emilimini etkileyebilecek ilaçlar

6)Ağır alkol tüketimi

7)Nadir konjenital bozukluklar,

8)Ayrıca D Vitamini Eksikliğine Bağlı olarak B12 Vitamininin emiliminde azalma ve B12 Vitamini Eksikliği ortaya çıkabilir.

9)50 yaş ve üzerindeki kişiler ve diyabet ilacı kullanan kişilerde de B12 vitamini eksikliği görülebilmektedir.

VÜCUDA NE KADAR B12 VİTAMİNİ ALINMALIDIR?

Aşağıdaki rakamlar, sağlıklı kişiler için önerilen* günlük B12 miktarlarıdır.

0-6 Ay Arası: 0.4 mcg

7-12 Ay Arası: 0.5 mcg

1-3 Yaş Arası: 0.9 mcg

4-8 Yaş Arası: 1.2 mcg

9-13 Yaş Arası: 1.8 mcg

14-18 Yaş Arası: 2.4 mcg

Yetişkinler: 2.4 mcg

Gebelik ve Emzirme Dönemi: 2.6 mcg

B12 VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR NELERDİR?

Mercimek

Ispanak

Brokoli

Pancar

Karnabahar

Maydanoz

Barbunya

Bezelye

Taze Fasulye

İstiridye, midye gibi kabuklu deniz hayvanları,

Dana karaciğeri,

Tavuk ciğeri,

Uskumru,

Somon,

Ton balığı,

Ringa balığı,

Sardalye,

Alabalık,

Yengeç,

Karides,

Zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrekler,

Kırmızı et,

Süt,

Yoğurt,

Peynir çeşitleri,

Yumurta

B12 VİTAMİNİN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

B12 vitamininin tedavisi eksikliğe, şiddete ve sebebe bağlı olarak değişkenlik arz edebilmektedir. Örnek verecek olursak vücutta çok hafif bir B12 vitamini eksikliği bulunuyorsa sadece beslenme programında değişiklikler uygulanacaktır ve hastaların B12 vitamini açısından zengin gıdalara yönelmesi sağlanacaktır.

Ancak beslenmenin de ötesinde tedavi gerektiren durumlarda da ise ağız yoluyla B12 vitamini takviyesi alınması sağlanacaktır.

Eğer ki vücutta meydana gelen B12 vitamini eksikliğinin nedeni sindirim sistemindeki sorundan kaynaklı ise vitamin hapları da bu noktada işe yaramayacaktır.

Çünkü hastaya verilen haplarda bulunan vitamin de emilmeden bağırsaklardan geçip gidecektir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında ise hastaya B12 vitamini doğrudan vücuda iğne ile verilmesi yöntemine gidilecektir.