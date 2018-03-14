Başkan Aziz Yıldırım, derbi öncesi takım motivasyonunu artırmak için sürpriz organizasyon düzenledi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, cumartesi günü oynanacak derbi öncesinde takımın moral motivasyonunu yukarı taşımak için Samandıra'ya çıkarma yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, Galatasaray'la oynayacakları derbi öncesi takımın motivasyonunu yükseltmek için sürpriz bir organizasyon yaptı.

Skorer'de yer alan habere göre Yıldırım'ın bugün teknik heyetin de katıldığı yemekte futbolcularla buluşacağı öğrenildi. Başkanın cuma akşamki sürprizi ise G.Saray'a karşı elde edilen 6-0'lık zaferin yıldızlarından birisini kampa getirmek olacak.