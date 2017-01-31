Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım'ın sportmenliğe aykırı demeçleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.



Hukuk müşavirliğinin ayrıca Spor Toto Süper Lig ekipleri Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor ve Kayserispor'u da çeşitli nedenlerle kurula gönderdiği kaydedildi.