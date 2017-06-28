Azez'e saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

TSK tarafından, Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde PYD/YPG/PKK'lı teröristlerce ÖSO güçlerine yapılan saldırıya misliyle karşılık verildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kontrol altına alınan Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO unsurlarına yönelik PYD/YPG/PKK'lı teröristler tarafından dün akşam saatlerinde Doçka silahıyla taciz atışı gerçekleştirildi.



Taciz atışlarına bölgede bulunan ateş destek vasıtaları kullanılarak misliyle karşılık verildi. Belirlenen terör örgütüne ait hedefler imha edildi, teröristler etkisiz hale getirildi.