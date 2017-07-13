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13 Temmuz 2017 19:39 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2017 20:23

Azez'de otogarda bombalı saldırı: 4 ölü, 7 yaralı

Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçe merkezindeki otogarda teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Azez'de otogarda bombalı saldırı: 4 ölü, 7 yaralı

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Azez ilçe merkezinde bulunan otogarda, teröristlerce akşam saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananlardan 3'ü sınır hattındaki sahra hastanesine, 4'ü ise Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

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