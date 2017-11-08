Azerbaycan'da üretilen petrol 2 milyar tona ulaştı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ülkede bugüne kadar üretilen petrolün 2 milyar tona ulaşması dolayısıyla tören düzenlendi.

Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, SOCAR ve BP yetkilileri ile petrol endüstrisi çalışanları katıldı.



Aliyev törende yaptığı konuşmada dünyada ilk endüstriyel petrolün 1846'da Azerbaycan'da üretilmeye başladığını ve o günden bugüne kadar 2 milyar ton üretim yapıldığını bildirerek bu münasebetle Azerbaycan halkını kutladı.



Azerbaycan'ın Azeri-Çırak-Güneşli yataklarının işletilmesine yönelik 1994 yılında yabancı şirketlerle imzaladığı "Asrın Anlaşması" ile yeni güç kazandığını ve ülkeye yabancı yatırımcıların geldiğini hatırlatan Aliyev, "Bugün Azerbaycan petrol ve doğalgaz ülkesi olarak tanınıyor. Dünyadaki rolümüz ve gücümüz artıyor. Bunun temelinde de Haydar Aliyev'in petrol stratejisi yatıyor." dedi.



"Siyah altın" niye nitelendirilen petrol gelirlerini insan sermayesine dönüştürdüklerini vurgulayan Aliyev, "Biz petrol gelirlerimizi verimli kullandık. Birçok ülkenin de zengin petrol rezervi var. Fakat onlar sefalet içerisinde yaşıyor. Petrol o ülkelere felaket getiriyor. Azerbaycan'a ise petrol refah, kalkınma, istikrar ve güç getiriyor. Bugün bağımsız ülke olarak yaşamamızda, ekonomik potansiyelimizin şekillenmesinde petrol ve doğalgaz etkeni büyük rol oynuyor." ifadelerini kullandı.



Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru'ndan da bahseden Aliyev, "Bu 40 milyar dolar yatırım yapılan dünya çapında bir proje. Şahdeniz 2 ve Güney Kafkasya Boru Hattı neredeyse tamamlandı. TANAP'ta ise işlerin yüzde 80'inden fazlası bitti." bilgisini verdi.



Azeri-Çırak-Güneşli petrol yataklarının işletilmesine yönelik anlaşmanın 2050 yılına kadar uzatıldığını hatırlatan Aliyev, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kanıtlanmış petrol rezervimiz 1,5 milyar ton, doğalgaz rezervimiz ise 2,6 trilyon metreküptür. Fakat petrolün 2 milyar ton, doğalgazın ise 3 ila 4 trilyon metrüküp olduğu tahmin ediliyor. Azeri-Çırak-Güneşli yataklarından en az 2050 yılına kadar petrol üretilecek. Şahdeniz yatağının da bundan sonra 100 yıl faaliyet göstereceğine eminim."



