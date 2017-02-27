Azerbaycan ve Katar ilişkilerini geliştiriyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Katar temasları çerçevesinde iki ülke arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü.



Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, Aliyev'i resmi törenle karşıladı.



Aliyev ve Al Sani, törenin ardından heyetler arası ve ikili görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmeler sonrasında Aliyev ve Al Sani'nin hazır bulunduğu törende, ilgili bakanlar iki ülke arasında kültür, spor, denizcilik, sivil havacılık, hava taşımacılığı ve çevre alanlarındaki anlaşmalara imza attı.



Aliyev'e Katar temaslarında Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ve Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov eşlik etti.