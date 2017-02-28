Azerbaycan, Pakistan'dan gelişmiş silahlar alacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Azerbaycan'ın Pakistan'dan gelişmiş askeri sanayi ürünleri ithal etmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için geldiği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif'le görüştü.



Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın (AZERTAC) haberine göre, Aliyev'in Hüseyin'le yaptığı görüşmede bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki işbirliği konuları müzakere edildi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunun kaydedildiği görüşmede, Dağlık Karabağ ve Keşmir sorunlarında Azerbaycan ve Pakistan'ın birbirlerinin adil tutumunu kararlılıkla destekledikleri belirtildi.



Aliyev'in Başbakan Şerif'le yaptığı görüşmede de Dağlık Karabağ ve Keşmir sorunları gündeme gelirken, her iki ülkenin bu konularda birbirlerine verdiği desteği sürdürecekleri ifade edildi.