Azerbaycan Ermenista'na ait iki uçağı düşürdü

Azerbaycan bir günde Ermenistan'ın iki İHA'sını düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını daha düşürdü.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattındaki Talış köyü yakınlarında, Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan ordusuna ait insansız hava aracının vurularak imha edildiği bildirildi.



Azerbaycan ordusu, bugün sabah saatlerinde de Fuzuli bölgesinde Ermenistan'ın bir insansız hava aracını düşürmüştü.

Kaynak: AA