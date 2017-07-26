Ayvalık'ta işyerinden cephanelik çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ayvalık'ta bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Polis ekipleri, R.A'nın (32) silah kaçakçılığı yaptığı yönündeki ihbar üzerine bu kişinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.



Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, bir mavzer, bir pompalı tüfek, 5 av tüfeği, bir havalı tüfek, farklı çaplarda 459 tabanca mermisi, 16 G3 mermisi, 104 av tüfeği kartuşu, bir pala, 2 hançer, bir kasatura, bir bıçak, bir açılır kapanır cop, 2 kelepçe, bir muşta ve 2 keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.



R.A. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.