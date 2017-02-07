Ayvacık açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi dün sabahtan itibaren art arda meydana gelen depremlerle sarsılmaya devam ediyor.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık ilçesinde sabah 05.24'te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha oldu. Sarsıntıların 8,8 ve 3,95 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.



Bu arada, AFAD Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Ege Denizi açıkları diye duyurduğu 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Ayvacık ilçesi olarak revize etti.



Ayvacık ilçesinde dün saat 06.51'de ve 13.58'de 5,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, çevre illerde de etkisi hissedilmişti. Bölgede dünden beri artçı sarsıntılar sürüyor.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, valilik koordinasyonunda Ayvacık Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UEDAŞ İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi başta olmak üzere ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal edip çalışmalara başladıkları belirtildi.



Açıklamada, hasar tespit çalışmalarında Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy başta olmak üzere 14 yerleşim biriminde 238 ağır hasarlı konut, 75 hafif hasarlı konut ve 31 ağır hasarlı ahır ve deponun tespit edildiği ifade edildi. Bölgede meydana gelen depremlerde can kaybının bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Depremde, 8 vatandaşımız yaralanmış olup, 5'i taburcu edilmiş, üçünün tedavisine devam edilmekte ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Deprem bölgesinde 4 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 1 UMKE Acil Çadır Ünitesi hazır halde görev icra etmektedir. İyileştirme çalışmaları kapsamında, AFAD Başkanlığı ve Kızılay'dan 320 çadır, bin 52 battaniye, 700 yatak ve 50 aile mutfak seti gelmiş ve dağıtımı yapılmaktadır. AFAD Başkanlığından 200 yaşam konteyneri talep edilmiş olup, bugün itibarıyla Yukarıköy çadırkent alanına teslim edilmesi planlanmaktadır.



UEDAŞ 11 teknisyen, 3 sepetli araç ve 1 vinç ile çadırkent alanına 10 elektrik direği kurmuştur. Kızılay tarafından, 16 personelle vatandaşlarımızın tüm yemek ve iaşe ihtiyaçları karşılanmaktadır. AFAD Başkanlığınca biri koordinasyon tırı olmak üzere 14 araç 67 personelle hizmet verilmekte ve tüm çalışmalar koordine edilmektedir."



