Ayşenur'un Hastalığına 2 Yıldır Teşhis Konulamıyor

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Yakup ve Berrin çifti, 20 aylık olduktan sonra yürüyememeye başlayan ve rahatsızlığına henüz teşhis konulamayan kızlarının yeniden ayağa kalkması için destek bekliyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Yakup-Berin Ünlü çifti, 2014 yılında dünyaya gelen, her çocuk gibi 1 yaşında yürümeye başlayan ancak 20 aylık olduğunda yatağa mahkum kalan ve rahatsızlığına henüz teşhis konulamayan kızları Ayşenur'un yeniden ayağa kalkması için destek bekliyor.

Baba Yakup Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Berrin ile 12 yıl önce evlendiklerini, önce Hazan Hamza ismini verdikleri bir oğullarının olduğunu, 3,5 yıl önce de Ayşenur ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldıklarını anlattı.

Ayşenur'un sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ve 1 yaşına geldiğinde yürümeye başladığını dile getiren baba Ünlü, ancak yaklaşık 2 yıl önce bir sabah kalktıklarında 20 aylık kızlarının yataktan kalkamadığını, yürüyemediğini gördüklerini belirtti. Bu süreçten sonra hayatlarının adeta kabusa dönüştüğünü, pek çok doktora gittiklerini, başvurmadıkları hastane kalmadığını ancak şu ana kadar tıbbi anlamda bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Ünlü, şu ana kadar kızlarının neden yürüyemediğinin tespit edilemediğini, bu süreç içinde "genetik test" yapıldığını, aynı testin diğer aile fertlerine de uygulandığını, şimdi bu testlerin sonucunu beklediklerini aktardı.

Ayşenur'un bu süreçte bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine 90 seans gittiğini ancak olumlu sonuç alınamadığını vurgulayan, "Bu arada kızımız konuşmakta da zorlanmaya başladı." dedi.

Ünlü, doktorların "uzay terapi cihazı" önerdiğini ancak, fiyatının 18 bin lira olması nedeniyle alamadıklarını, Osman Tunç Doğan isimli bir fabrika sahibinin, ustalarına verdiği talimat üzerine kızları için yeni bir araba tasarladığını ve Ayşenur'un şimdi bu arabayla yürümeye çalıştığını kaydetti.

"Elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Kızının hastalığına çare bulunmasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Kızımın niçin böyle olduğunun nedeni ve tedavisi hala bulunamadı. Devlet büyüklerimizin bu konuda bizlere yardımcı olmasını istiyorum. Kızımın tekrar yürümesini, yaşıtları gibi koşup, oyunlar oynamasını istiyorum. Bu bir babanın feryadıdır. Ne olur bu feryada kulak versinler. Kızımı bu halde gördükçe yüreğim parçalanıyor, elimden bir şey gelmiyor." diye konuştu.

"Evimi satmaya razıyım"

Kızının tedavisi için doktorların tecrübesine ihtiyacı olduğunu belirten Ünlü, “Ben evimi de satmaya razıyım. Zaten borç ödüyorum, sıkıntı değil. Hangi doktor varsa, bana desinler 'şu doktor bunun çaresi olur', oraya gidelim. Devletimizden de bu konuda yardım istiyorum. Bu ortopedik malzemeler konusunda devletimizin bir adım atmasını istiyorum. Özellikle Başbakanımıza yalvarıyorum. Ürünler çok pahalı. Bir şeyi almak için yani 500 lira, yeri geliyor 4 bin liraya kadar masrafı çıkıyor, sigorta karşılamıyor. Ben neden el kapısına gideyim benim devletim varken. Hayat zor." değerlendirmesini yaptı.

Anne Berrin Ünlü de kızının tekrar yürüyüp, koşması için devlet yetkililerinden ve bu konunu uzmanı doktorlardan destek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA