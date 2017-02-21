Ayşe nine tarihi değirmeni ayakta tutuyor

Düzce'de 160 yıllık tarihe sahip su değirmenini eşiyle 40 yıl boyunca çalıştıran Ayşe Küçük, 10 yıl önce eşinin rahatsızlık geçirmesinin ardından devraldığı değirmenin işlerini tek başına yürütüyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan Ayşe Küçük (71), 40 yıldır emek verdiği ve eşinin hastalanmasının ardından işleri tek başına yürüttüğü tarihi değirmeni ayakta tutmaya çalışıyor.



İlçenin Değirmenağzı bölgesinde, 1967 yılında satın aldıkları ve zamanla çehresini değiştirdikleri su değirmeninin yanına inşa ettikleri odada yaşayan Küçük çifti, Düzce Ovası'ndan aldıkları mısırı öğüterek vatandaşlara satıyor.



Çiftçilikle uğraşan Hüseyin Küçük'ün (74) değirmeni satın almasıyla başlayan 40 yıllık serüvende işleri öğrenen, çevresinde sevecen kişiliği ve çalışkanlığıyla tanınan Ayşe Küçük, eşinin 10 yıl önce böbrek rahatsızlığı nedeniyle bıraktığı değirmenin idaresini tek başına yürütüyor.



Ayşe Küçük, yaptığı açıklamada, değirmeni işletmenin zor olduğunu ancak güçleri yettikçe vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini dile getirdi.



Ayşe Küçük, "Çok kişi tanır beni ama ben öyle herkesi tanıyamıyorum. Zor iş bu iş. Çuval kaldırmak gerekiyor. Gençliğimde kolaydı, yaşlandık artık ama değirmeni çalıştırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.