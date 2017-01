Ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyorlar

Başbakan Yıldırım, "Bu katilleri aramıza salanlar, bu alçakça eylemleri ile farklı yaşam tarzı üzerinden, inançlar üzerinden ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyorlar." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ortaköy'de yüzyıllarca cami, kilise, havra hep yan yanaydı, farklı dinden, inançtan insanlar hep birlikteydi. Biz, bir arada yaşama felsefesini yıllardır tecrübe ediyoruz. Sonuna kadar da evrensel insani hasletlerimizi koruyacağız ve sahipleneceğiz." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, "Bu katilleri aramıza salanlar, bu alçakça eylemleri ile farklı yaşam tarzı üzerinden, inançlar üzerinden ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyorlar. Türkiye bir hukuk devletidir, bu ülkede bütün hayat tarzları, bütün inançlar, bütün düşünceler, devletin güvencesindedir." dedi.



"DÜNYA DEAŞ'LA YALANDAN MÜCADELE EDİYOR" (VİDEO)



2017'nin Türkiye'nin terörle mücadelede mutlak bir hakimiyet sağlayacağı yıl olacağını söyleyen Yıldırım, "Şu aziz milleti hiçbir beşeri güç ayrıştıramadı, bundan sonra da ayrıştıramayacak. Millet olma vasfımızı kimse zedeleyemez." şeklinde konuştu.



Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:



"Türkiye bir hukuk devletidir. Bu ülkede bütün hayat tarzları, inançlar, bütün düşünceler devletin güvencesindedir. Her türlü ayrımcılığı, her türlü kin ve nefret söylemini şiddetle reddediyoruz."



"1270 DEAŞ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



"Fırat Kalkanı'nın 133'üncü günündeyiz." diyen Başbakan Yıldırım, "Operasyonlarda bugüne kadar 1270 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi; yakalananlarla birlikte sayı 1561. Şimdi dünya, 'DEAŞ' diyor; DEAŞ yatıyor, DEAŞ kalkıyor... Onlar yalandan mücadele ediyor, lafını yapıyor. Mücadeleyi yapan sadece Türkiye. Amerika da bir halt ettiği yok, diğerlerinin de bir şey yaptığı yok. Laftan başka bir şey yok." şeklinde konuştu.



"OHAL'İN 3 AY UZATILMASINA YÖNELİK KARARI DA MECLİSİMİZ GÖRÜŞECEK"



Yıldırım, "Bu hafta içinde Afganistan'daki görev gücümüzün süresinin uzatılması ile ilgili bir tezkere ve OHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik bir kararı da Meclisimiz görüşecek." dedi.



"TERÖR, BÜTÜN İNSANLIĞIN BAŞININ BELASIDIR"



Terörün sadece Türkiye'nin meselesi değil bütün dünyanın, bütün insanlığın başının belası olduğunu belirten Yıldırım, "Türkiye'nin terörle ortak mücadele çağrısına bütün ülkelerin daha güçlü ses vermesini, cevap vermesini bekliyoruz. 2017 yılı bütün ülkelerin terörle topyekün mücadele konusundaki bilincinin de zirveye çıkacağı bir yıl olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:



"Tek cümleyle özetlemek gerekirse şu 6 ay içinde başımıza gelen, pişmiş tavuğun başına gelmedi. 15 Temmuz darbe girişimi, hiçbirimizin öngördüğü bir şey değil. Alçak, sinsi terör örgütü maalesef 17-25 Aralık'ta emeline ulaşamayınca son çareyi hainlik yapmakta gördü."



Yıldırım, "Terörün tırmandırılmasının arkasındaki sebep Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği kararlılığa karşı terör yuvalarını harekete geçiren, onların arkasındaki güçlerin duyduğu rahatsızlıktır." diyerek, "Hangi rahatsızlığı duyarlarsa duysunlar, Türkiye bölgede, hem insanının yüzünü güldürecek muasır medeniyetlerine ulaşacak hizmetleri birer birer yerine getirecek, hem de milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini yok etmeye çalışan bu şer odaklarıyla amansız mücadelesini sürdürecektir." şeklinde konuştu.



Başbakan Yıldırım, "Irak'ta otorite olmazsa, Suriye'de otorite olmazsa, devlet olmazsa biz güvende olamayız." diyerek, "Enerjimizin, vaktimizin ve kaynaklarımızın terörle israf olmasına artık göz yumamayız." açıklamasında bulundu.



"10 MİLYAR LİRALIK İLAVE KAYNAK İŞÇİYE, EMEKLİYE VE İŞVERENE AKTARILACAK"



Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretin yüzde 10'a yakın bir miktar artığına işaret ederek, asgari ücretin her yıl iki defa arttığını, bu yıl milleti bu işlerle meşgul etmemek adına senenin başında toptan bir artış sağladıklarını anımsattı.



Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:



"Artık 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar asgari ücret hep aynı olacak. Vergi dilimi değişti, asgari ücret düştü meselesi de yok. Düşerse farkını Maliye Bakanlığı karşılayacak. Böylece mağduriyetlerin önüne de geçmiş olacağız. Asgari ücretlilerimizin vergiden dolayı kayıplarını önlemiş olacağız. İşverenlerimizin de artan asgari ücretten dolayı gelen ilave yüklerini bu yıl da karşılamaya devam edeceğiz. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman 10 milyar liralık ilave bir kaynağın hem işçiye hem emekçiye hem de işverene aktarılması demektir. Kaynakları artıralım ve adil bir şekilde paylaştıralımın amacındayız. İmkanlarımız artıkça bunu yapmaktan asla kaçınmayacağız. Kısıtlı imkanlarla ihtiyaçları, öncelikleri gözeterek karşılayabilmenin gayreti içindeyiz."