Aynı şey Mısır'da olsa da aynısını yapardık

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Aynı şey Mısır'da olsa da aynısını yapardık, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olsaydı aynısını yapardık.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'den Katar'a gönderilen acil tüketim malzemelerine ilişkin, "Aynı şey Mısır'da olsa da aynısını yapardık, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olsaydı aynısını yapardık. Bugün Katar'da çok önemli bir kardeşlik kazanmış olduk, diğerlerinin kardeşliği de bizim için son derece değerlidir, önemlidir ve vazgeçilmezdir." dedi.



Bakan Zeybekci, Sheraton Otel'de düzenlenen, Türkiye Müteahhitler Birliği istişare toplantısına katıldı.



15 Temmuz işgal girişiminde dahi, kendileri için önceliğin ekonomi olduğunu belirten Zeybekci, "Artık laf üstüne laf koyma zamanı değil, taş üstüne taş koyma zamanı, iş üstüne iş koyma zamanı, üretim bandının yanına bir üretim bandı daha koyma zamanı, müteahhitlerimiz için bir ihaleyi aldıktan sonra ikincisine koşma zamanı." diye konuştu.



Zeybekci, "Temmuz ayında belki ihracat tarihimizin en yüksek aylık artışını yakalayacağız ve 9 aydan beri mütemadiyen kesintisiz ihracat artışımız var. 2016'daki işgal girişimine rağmen, 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme sağlıyoruz. Bunun yüzde 2,2'sini ihracattan alıyoruz, bunlar tesadüf mü? Değil bunların hepsi hazırlanmış, planlanmış, hedeflenmiş ve hedeflerin her biri tek tek yerine geliyor. " ifadesini kullandı.



İkinci çeyrekte yüzde 5'in üzerinde, üçüncü çeyrekte yüzde 7 civarında, dördüncü çeyrekte ise yüzde 5,5-6 seviyesinde büyüme beklediklerine dikkati çeken Zeybekci, ihracatın büyümeye devamlı olarak katkı verdiği bir ortam istediklerine işaret etti.



"İNŞAAT YURT DIŞINDAKİ EN ÖNEMLİ İHRACAT KALEMİ "



Zeybekci, inşaatın yurt dışındaki en önemli ihracat kalemi olduğunun altını çizerek, sektörün dünyada 9 binin üzerinde proje hayata geçirdiğini söyledi. Rakiplerin paket halinde çalıştığını ifade eden Zeybekci, Türkiye'nin de aynı paketi yaratarak, teknolojisiyle, finasman çözümleriyle projeyi yaparak, işleterek var olması gerektiğini vurguladı.



Türkiye'den Katar'a gönderilen acil tüketim malzemelerine değinen Zeybekci, "Her ne yapılırsa yapılsın, ülkeler arasındaki problemlerde insanların basit insani ihtiyaçlarıyla ilgili böyle dokunuşlar olmamalı. Kim olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun tam tersi olmuş olsaydı zerre tereddüt göstermezdik. Aynı şey Mısır'da olsa da aynısını yapardık, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olsaydı aynısını yapardık... Kardeşler arasındaki bu olumsuz havanın bir an önce bertaraf edilmesi ihtimal dahilinde bayağı yüksek. İnşallah bir an önce çözülür, bölgeyle ilgili dışardan gelen oyun kurucuları tarafından oynanan oyunlar bertaraf edilir... Bugün Katar'da çok önemli bir kardeşlik kazanmış olduk, diğerlerinin kardeşliği de bizim için son derece değerlidir, önemlidir ve vazgeçilmezdir." şeklinde konuştu.



Zeybekci, Kuveyt'in gelecek dönem için yaklaşık 150 milyar dolarlık altyapı yatırımları bulunduğuna dikkati çekerek, Körfez'in en önemli fırsat alanlarından biri olduğunu ve Türkiye'nin de Körfez İşbirliği Konseyi'ne dahil olacağını vurguladı.



Eximbank'ın finansman oranını yüzde 24'ten 26'nın üzerine çıkarmayı hedeflediklerine işaret eden Zeybekci, bu alanda dünyada 1 numara olmayı amaçladıklarını kaydetti. Barter sistemini güçlendireceklerinin altını çizen Zeybekci, "Libya teminat mektuplarıyla ilgili derhal bir çalışma grubu kuracağız. Irak ile ilgili yakında bir ziyaretimiz var. Yurt dışındaki istihdamla ilgili talebinizde yüzde 100 haklısınız. Çalıştırdığınız insanların sigorta primleriyle ilgili isteklerinizde son derece haklısınız." değerlendirmesinde bulundu.



"EXİMBANK'IN KAPASİTESİ ARTIRILMALI"



Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün de son dönemde ülkenin, bölgenin hatta tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Küresel konjonktürde radikal siyasi ve ekonomik değişimlerin yaşandığına dikkati çeken Yenigün, jeopolitik risklerin büyük oranda arttığını vurguladı.



Yenigün, Türkiye ekonomisine ilişkin öngörülebilirliği yeniden güçlendirecek, yatırım ortamını iyileştirecek, uzun vadeli yabancı yatırım potansiyeline ivme kazandıracak bütüncül yeni bir hikayenin oluşturulmasının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Libya'dan 2011 yılında çıkmak zorunda kaldık. Ancak hak ediş alacaklarımız hala duruyor ve hala teminat mektubu komisyonlarını ödemeye devam ediyoruz. Irak'ta toplam 2,5 milyar dolar tutarındaki alacaklarımız konusunda maalesef bir gelişme kaydedemedik. Firmalarımız yurt dışında üstlendikleri projelerde istihdam ettikleri Türk işçilerle çalışma mevzuatı kapsamında önemli sorunlar yaşamaktalar. Son 10 yılda yurt dışı iş hacmimizdeki büyük artışlara rağmen, Türk işçisi istihdamı büyük oranda gerilemiş durumda. Türk teknik müşavirlik hizmetleri, günümüz rekabet ortamında müteahhitlik firmalarımızın yurt dışında daha fazla iş üstlenmesi için önemli bir kaldıraç etkisi yaratmaktadır. Bu konu aynı zamanda Türk inşaat malzemeleri ihracatının artırılması için de çok önemli bir rol oynamaktadır."



Yurt dışı müteahhitlik sektöründe, yıllık yeni üstlenilen proje tutarının 25-30 milyar dolardan, 2016 yılında 13 milyar dolara gerilediğini bildiren Yenigün, yılın ilk yarısı itibarıyla rakamın 5 milyar dolar civarında olduğunu, bu noktada farklı arayışlara gidilmesi ve Eximbank'ın kapasitesinin artırılması gerektiğini kaydetti.