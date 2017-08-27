Aynı bölgede tekrarlayan kazaları yolu kapatarak protesto ettiler

Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

İzmir yönünden Aydın yönüne ilerleyen Tamer Köteli (47) yönetimindeki 09 EJ 119 plakalı otomobil, İzmir-Aydın karayolunun Neşetiye mahallesi bölümünde, yolun karşısına geçmeye Fetri Çelik'in (22) kullandığı 09 TR 150 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada motosiklet sürücü Fetri Çelik ile kardeşi Halit Çelik yaralandı.



Yaralılar ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü Köten, kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı. Köten'i, mahalle muhtarı İkram Gelmez durdurdu. Toplanan grup sürücüye tepki gösterdi. Jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.



YOLU KAPATTILAR



Grup aynı bölgede tekrarlayan kazaları protesto etmek amacıyla İzmir-Aydın karayolunu bir süre trafiğe kapattı.



Emniyet ve jandarma yetkilileri eylemcileri yolu açmaları konusunda ikna etmeye çalıştı.



Bu sırada yoldan geçmek için ısrar eden bir sürücü ile grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bazıları otomobili tekmeledi.



Olay yerine gelen Germencik Kaymakamı Ayhan Işık'la görüşen eylemciler bölgeye trafik ışıkları ya da üst geçit istedi.



Kaymakam Işık ise, vatandaşların acısını paylaştığını belirterek, "Hemen bugün yapalım dersek olamaz. Ama sizlerden bir grup muhtarla birlikte yarın tatil bile olsa gelin görüşelim. Ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapalım. Biz de sizin gibi konunun çözümünden yanayız." ifadelerini kullandı.



Işık'ın sözlerinin ardından yol trafiğe açıldı.