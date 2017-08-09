Aynı binada 10 günde 11 kez yangın çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 katlı binada 10 günde 11 defa çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 katlı binada 10 gün içinde 11 kez yangın çıktı.



Camivasat Mahallesi Gazi Caddesi 29'uncu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda 10 gün önce elektrik ve su saatlerinin olduğu bölümde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.



Boşaltılan binada elektriklerin kesilmiş olmasına rağmen 10 kez daha yangın çıktı. İtfaiye kayıtlarına göre son 2 yangın kayıtlara kundaklama olarak geçerken, önceki 9 yangının da şüpheli olduğu belirtildi.







Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, aynı binada 10 günde 11 kez yangın çıkması olayının ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince araştırıldığını söyledi.



Sırmalı, yangınların çıkış nedenlerinin yürütülen çalışmalar sonrası belirleneceğini kaydetti.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen ise binada meydana gelen tüm yangınların incelendiğini kaydetti.







Binada daha önce 10 yangının akşam saatlerinde çıktığını belirten Ergelen, "Son yangın bu sabah saat 07.00 civarında çıktı. Ekiplerimiz halen soğutma çalışmaları yapıyor. Apartmanda çıkan son 2 yangının kundaklama olduğuna dair tutanaklar tuttuk ve yetkililere bildirdik. Bu sabah ki yangının yatak odasındaki gardıropta bulunan giysilerden ve ahşap kapı çerçevelerinden başladığını biliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.



Yangınlarla ilgili soruşturma devam ederken, sabah saatlerindeki yangında dumandan etkilenen 2 itfaiye erine sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Oksijen desteği alan itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



APARTMAN SAKİNLERİ ENDİŞELİ



Bu arada ilk yangının ardından evlerini terk eden apartman sakinleri yaşamlarını sokakta sürdürüyor.



Apartman sakinlerinden Nuray Çiçek, binalarındaki yangınların neden çıktığını bilmediklerini ifade etti.



Binada 8 kişinin yaşadığını ifade eden Çiçek, "İlk yangında su saatleri ve ardından elektrik saatleri yandı. Sonrasında apartmanın merdiven boşluğu ve bodrum katı yandı. Ardından dairelerde yangınlar çıkmaya başladı. Benim evimdeki eşyalar yandı. Günlerdir sokakta apartmanın önünde yaşıyoruz. Yetkililerden hiç olmazsa yatacak bir çadır istiyoruz." diye konuştu.







Çiçek, yaşadıkları sıkıntıya bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizerek, ''Komşularımız yatak yorgan, mutfak eşyası verdiler. Sokakta bir mutfak ve yatacak yer oluşturduk. Bu yangınların nedenini bulsunlar, sorunu çözsünler. Ya kendimize kalacak başka bir yer bulalım, ya da sorun çözülsün evimize girelim. Sokakta rezil olduk." ifadelerini kullandı.



Apartman sakinlerinden Arzu Topal da yangınların 6'sının büyük olduğunu, tüm resmi kurumlara yangınların kasıtlı çıkarıldığı şeklinde şikayette bulunduklarını söyledi.







Hala yangınların çıkış nedeninin net olmadığını ifade eden Topal, şunları kaydetti:



"Biz kimseden para ya da eşya istemiyoruz. Sadece bu yangınların kesilmesini istiyoruz. Bir haftadır her gün yangın çıkıyor ve bir haftadır artık binaya hiç giremiyoruz. Komşularımız yemek getiriyor. Sefil olduk. Küçük çocuklarımızın psikolojileri bozuldu. Ben artık evimde uyumak istiyorum. Ben çocuklarımı ilk büyük yangında balkondan attım. İtfaiyeciler kurtardı."



