Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan bir asker şehit oldu

Suriye'deki harekatta yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Muhammed Bozarslan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düştü.

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Muhammed Bozarslan'ın Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki babaevinde yas var.



Bozarslan'ın (22), tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olduğu haberi, Adilcevaz ilçesindeki yakınlarına verildi. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Haberi alan yakınları ve komşuları, şehidin evine taziyeye geldi.



İlçe Belediye Başkanı Necati Gürsoy, aileye taziye ziyaretinde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, ülkenin adeta Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadelenin içerisinde olduğunu belirterek, "Hemşehrimiz Muhammed Bozarslan Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonunda yaralanmış ve tedavi görürken şehit olmuştur. Şehadet haberi Adilcevaz ilçemizi büyük bir üzüntüye boğmuştur. Ancak bu günler gelip geçicidir, Allah vatanımızı milletimizi muhafaza etsin. Şehidimize minnet borçluyuz. Allah şehitlere rahmet, gazilere sağlık versin. Başımız sağolsun." dedi.



AYNI AİLEDE İKİNCİ ŞEHİT



Şehit Bozarslan'ın amcasının oğlu Alaattin Bozarslan'ın da vatani görevini yaparken 1998 yılında terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehit düştüğü bildirildi.



Şehidin amcası Şerif Bozarslan, ailenin ikinci şehidinin Muhammed Bozarslan olduğunu belirterek, "Biz şehit vermeye alışık bir aileyiz. Bu bizim ikinci şehidimiz. Bir Muhammed gider, binlerce Muhammed gelir. Vatanımız sağolsun." diye konuştu.



Tatvan 10. Komando Alayı'nda görevli Muhammed Bozarslan, katıldığı Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab'da ağır yaralanmıştı.