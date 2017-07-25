AYM'den OHAL başvurularına ret

Anayasa Mahkemesi, OHAL KHK'ları ile mağdur olunduğu iddiasıyla yapılan 3 ayrı başvuruyu "kabul edilemez" buldu.

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hale (OHAL) ilişkin kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile mağdur olunduğu iddiasıyla yapılan 3 ayrı başvuruyu "kabul edilemez" buldu.



Alınan bilgiye göre, KHK ile ihraç edilen öğretmen, yurt dışında burslu okurken ilişiği kesilen öğrenci ile çalıştığı dershanenin kapatılması nedeniyle işsiz kaldığını belirten kişi, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.



Yüksek Mahkeme, başvuruların kabul edilemez olduğuna hükmetti.



Anayasa Mahkemesinin, KHK'lara ilişkin diğer başvurulara da yol gösterecek kararlarında, OHAL Komisyonunun kurulmasıyla bireysel başvurunun bu konuda ikincil hukuk yolu haline geldiği bildirildi.



Kararlarda, sonradan da oluşturulsa birincil yol eğer etkiliyse bu yolun kullanılması gerektiğine vurgu yapıldı ve bu kapsamda bireysel başvurunun ikincil bir hukuk yolu olduğu belirtilerek, OHAL Komisyonuna başvuru yapılması gerektiği belirtildi.



