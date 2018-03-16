AYM, Şahin Alpay için 2. kez ihlal kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Şahin Alpay için 2. kez ihlal kararı verdi.

AYM Genel Kurulu, 11 Ocak’ta FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “ifade ve basın özgürlükleri”nin ihlal edildiğine karar vermişti.

İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri ise AYM’nin ihlal kararına karşı çıkarak Alpay ve Altan’ın tahliye taleplerini reddetmişti.

İki isim ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla yeniden AYM'ye başvurdu.

İlk olarak Alpay'ın başvurusunu karara bağlayan AYM ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Kararın gerekçesinin bugün açıklanması bekleniyor.