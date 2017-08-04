Anayasa Mahkemesi 70 bin 771 başvuruyu reddetti

Anayasa Mahkemesi, OHAL KHK'larına ve OHAL kapsamındaki idari işlemlere ilişkin 70 bin 771 başvuruyu, iç hukuk yolları tüketilmediği için reddetti.

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal (OHAL) kanun hükmünde kararnameleri (KHK) ile yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemlere yönelik 70 bin 771 başvuru, iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle reddetti.



Yüksek mahkemenin internet sitesinde yer alan açıklamada, OHAL KHK'ları ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki 70 bin 771 başvurunun, 685 sayılı KHK'nın 1. maddesiyle kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilmediği ve bu kararların başvuruculara tebliğ edildiği belirtildi.



Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruların 685 sayılı KHK'nın geçici 1. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına girmediğinden, OHAL KHK'ları ile doğrudan yapılan işlemlere yönelik başvurular, resen OHAL komisyonuna gönderilmeyeceği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"685 sayılı KHK'nın 7. maddesinde, komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan KHK'larla ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde, bu tarihten sonra yürürlüğe konulan KHK'larla ilgili olarak ise Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde komisyona başvuru yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.



Bu nedenle OHAL KHK'ları ile doğrudan yapılan işlemlere ilişkin olarak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunan başvurucuların, komisyona başvuru usulünü düzenleyen kurallara uygun olarak kendi durumlarını değerlendirip gerek duymaları halinde komisyona başvuru yapmaları gerekmektedir."