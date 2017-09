AYM Başkanı Arslan: O fotoğraf gerçeği yansıtmıyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlarken çekilen fotoğrafına yönelik tartışmalarla ilgili, "Bir kere o fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Üzerinde çalışılmış." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



30 Ağustos Zafer Bayramı tebrik töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlarken çekilen fotoğrafına ilişkin tartışmalarla ilgili soru üzerine Arslan, konunun çok saçma ve anlamsız olduğunu söyledi.



Arslan, "Bunun üzerinde yorum yapmak biraz abesle iştigal gibi. Fakat sordunuz, cevap vereyim. Bir kere o fotoğraf gerçeği yansıtmıyor. Üzerinde çalışılmış. Kadraj oyunuyla manipülasyonun çirkin bir örneği." diye konuştu.



Bu görüntüleri 31 Ağustos'ta Yüksek Mahkemenin internet sitesine koyduklarını belirten Arslan, görüntülerde normal bir tokalaşma olduğunun, fotoğrafın ise üretilmiş, üzerinde çalışılmış, belli bir imaja yönelik manipülatif bir kare olduğunun anlaşılacağını kaydetti.



Manipülasyonun kim tarafından yapıldığı yönündeki soruya Arslan, "Onu ben bilemem. Siz gazetecisiniz. Araştırırsınız, siz bulursunuz." yanıtını verdi.



Törenin canlı yayınlandığını anımsatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Törende Sayın Cumhurbaşkanı ile normal bir tokalaşma ve arkasından bu tür manipülatif bir karenin maksatlı şekilde, özenle seçilmiş şekilde servis edilmesi olayı var. Ben bunu şahsıma ve Sayın Cumhurbaşkanına yönelik haksızlık olduğunu düşünüyorum. Özellikle de şunu ifade edeyim, şahsıma karşı bir hakaret, Sayın Cumhurbaşkanına da haksızlık. Anayasa Mahkemesi başkanı olarak ve daha önce de meslek hayatımın hiçbir döneminde, Allah'tan başka hiçbir gücün önünde eğilmedim, eğilmem de. Bir kere bunu net bir şekilde ifade edeyim. Bunun aksine ne görürseniz inanmayın. Ve o fotoğraf da bunun aksini göstermeye çalışan bir imaj çalışması. Siz daha iyi bilirsiniz bu konuları. Bir kadraj oyunu bana göre. Videoyu izlediğinizde bunu daha rahat görebilirsiniz.



Fakat şunu da ifade edeyim, Cumhurbaşkanına saygı meselesiyle yargı bağımsızlığının bir ilgisi yok. Dünyanın her tarafında cumhurbaşkanları, devlet başkanları devleti ve milleti temsil ederler. Bizim anayasamıza göre de Sayın Cumhurbaşkanı devletin başı ve Türk milletinin birliğini temsil eden bir kişidir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına saygı benim anlayışıma göre devlete ve millete saygının bir gereğidir. Ama bunu eğilme gibi veya esas duruş gibi negatif kavramlarla ifade etmek, her şeyden önce Anayasa Mahkemesine karşı büyük bir haksızlık, kurumun temsilcisine, başkanına yönelik büyük bir haksızlık olarak kabul ediyorum. Böyle bir şey söz konusu değil."



Cumhurbaşkanı ile nasıl bir ilişki içinde olunması gerektiğini bilecek kadar mesleki tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Arslan, "30 yıldır anayasa hukukunun teorisi ve pratiği içindeyim. Dolayısıyla yargı bağımsızlığının ne olduğunu, Cumhurbaşkanına saygının ne olduğunu bilecek birikime ve tecrübeye sahip bir kişiyim. İlk kez de böyle bir törene katılmıyorum. Daha önce de katıldık. Bunun dışındaki her türlü haber, yorum, görüntü, tamamen spekülatiftir." ifadesini kullandı.