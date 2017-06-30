Aykut Kocaman resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığını açıkladığı teknik direktör Aykut Kocaman ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığını açıkladığı teknik direktör Aykut Kocaman ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.



Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Basın Sözcüsü ve Genel Sekreter Mahmut Uslu katıldı.



Törende açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu ve insanın yaşadığı sürece hatalar yapabileceğini söyledi.



Aykut Kocaman ile tanışıklıklarının 1990 yılına dayandığını belirten Yıldırım, "Bu, aslında bir imza töreni değil. Aykut hocayla beraber olma, bunu sizlere deklare etme ve yan yana olmamızla ilgili yapılan yorumlarla ilgili düzenlemek istedim. Aykut hoca 1990 yılında Fenerbahçe'nin futbolcusu, ben de yöneticisiydim. Biz, Aykut hocayı 4 sene önce tanımadık. Bu geçmiş, 27 seneye dayanıyor. İnşallah uzun yıllar bu beraberliğimiz devam eder. İnsanlar sevdiklerine kızabilir ama bizim ortak paydamız Fenerbahçe. Fenerbahçe'den başka bir neden ise hayata bakışımızın paralel olması. Biz aynı şeyleri düşünen insanlarız. Sonunda geldiğimiz noktada bizim için her şey Fenerbahçe'dir." diye konuştu.



Başkan Yıldırım, "Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" cümlesini sorguda söyleyen bir insan olduğunun altını çizerek, "Beni kimse yargılayamaz. Yanlış da olsa bu sloganın ardında beni kimse yargılayamaz. 'Çalışmayız.' demişiz de geri dönmüşüz. Demin de söyledim, değişim. Bu birlik ve beraberlik ömür boyu sürecektir. Aykut hocanın Fenerbahçeliliği tartışılamaz." ifadelerini kullandı.



KOCAMAN: BİZİM İÇİN ZİRVE BURASIDIR



Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman ise "Bizim için hiçbir yer değil, zirve burasıdır. Bunu daha evvel de söylemiştim. Burada olmak son derece gurur verici." dedi.



Şu andan itibaren tek bir amaçlarının olduğunu ve bunu sürekli vurgulamaya çalıştığını belirten Kocaman, "Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe. Futbol takımını da diğer ekiplerin seviyesine getirebilmek çok önemli. Buradaki ayaklardan birisi de ben olursam, benim için en önemli katkı bu olur. Bu kulübün gelmesi gereken yer burası. Bugünden itibaren temel amacımız, antrenmanlarla, davranış, söylem ve çalışmalarımızla bu kulübü öncü futbol takımı olarak o seviyeye doğru götürebilme yarışını başlatmak. Bütün ekibimizle yapmamız gereken tek şey, bu gücün farkına vararak, önce yürümeye, sonra koşmaya sonra da depar atmaya gitmek." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe'nin 4 senedir şampiyonluktan uzak olduğunu hatırlatan Kocaman, sarı-lacivertlilerin artık mutlu sona ulaşması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Futbol takımının çok daha yukarılarda olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bıraktığım gün oraya doğru gidiyorduk esasında. Birtakım nedenlerle bırakmak zorunda kaldım. Şimdi tekrar oraya çıkmak amacındayız. Dünya standardında oyuncuları, takım olgusuyla birleştirmek, önce ülke içerisinde, sonra üzerine koyabilirsek en az o kadar önemli olan yukarılara kadar gitmek, yarım kalan işlerin özeti."