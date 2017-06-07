Kocaman, Atiker Konyaspor'a veda etti

Konyaspor Kulübü, yeşil-beyazlı takımdaki görevinden ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman için veda programı düzenledi.

Konyaspor Kulübü, yeşil-beyazlı takımdaki görevinden ayrılan teknik direktör Aykut Kocaman için veda programı düzenledi.



Kocaman, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, böyle bir programın düzenlenmesinde emeği geçen kulüp yetkilerine ve Konya halkına teşekkür etti.



Bu tip organizasyonların insanları bir arada tutan, bir araya getiren güzel davranışlar olduğunu vurgulayan Kocaman, "Hayatın içindeki şeyler bunlar. Birleşmek ne kadar güzelse ayrılıklar da en azından o kadar değerli ve anlamlı hale getirilmeli." dedi.



Kocaman, Konyaspor'a geldiğinde sıkıntılı dönemler geçiren bir takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Büyümek isteyen bir şehir, sadece şehir olarak değil futbol olarak da büyümek isteyen bir futbol takımı vardı. Yaklaşık 3 senelik bir periyodu bir çırpıda birkaç cümlenin içerisine sığdırmak kolay değil. Sadece ve sadece sportif başarı değil ancak sportif başarı bunun görünen tarafı ve en güzel kısmıydı. Geçen sene 66 puanla 3.lük ve arkasından gelen Avrupa'ya gidiş. Bu sene hiç kimsenin ceza almasını beklemeden kendi gücümüzle kupayı kazanarak tekrar Avprupa'ya gidiş. Bunlardan daha değerli olan ise benim için Konyaspor'un çok güzel tesisleri olması. Başkan ve yöneticilerin çalışmasıyla maaşlarımız gününde ödendi. Büyümeye çalışan bütün Anadolu takımları için söylenebilecek en büyük kazançlardan bir tanesi bütün futbolcuların maaşlarının gününde ödenmesiydi."



Mustafa Reşit Akçay ile varılan anlaşma için de değerlendirmede bulunan Kocaman, "Kulübü ve hocamızı tebrik ediyorum. Son derece başarılı bir teknik adam. Konyaspor ve dokusuna da uyacağını düşünüyorum. Umarım hem kendi adına hem de kulüp adına doğru bir karar olmuştur. Mustafa hocanın bilindiği üzere Avrupa liglerinde iyi skorları var. Diliyorum Konyaspor da bu istatistiklerde devam eder. Buradan ayrıldıktan sonra da en fazla dileyeceklerimden bir tanesi mali açıdan böyle devam etmesi." diye konuştu.



"TAKIMIM OLSA BÜTÜN OYUNCULARI ALIRIM"



Aykut Kocaman, "Fenerbahçe ile anlaşmamış olsaydınız Konyaspor’da devam eder miydiniz?" şeklinde soruya, henüz imza atmadığını hatırlatarak, "Şu anda Fenerbahçe ile imza atılmadığı için söyleyebilirim, ayrılma durumum olmasaydı Konyaspor ile devam ederdim." diye cevap verdi.



Kocaman, beraberinde Konyaspor’dan oyuncu götürüp götürmeyeceği yönündeki soru üzerine, "Eğer imkanım olsa, bir takımım olsa hemen hemen bütün oyuncuları alırım" derken Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan’ın, "Allah razı olsun" diyerek araya girmesi, gülüşmelere neden oldu.



"YARIM KALAN İŞLERİM VAR"



Henüz resmi anlaşma yapmadığını hatırlatan Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye dönüşünün nedenini de açıklayarak, "Olursa eğer dönüşümün nedenlerinden bir tanesi yarım kalan işlerim vardı, onun tetikleyici olduğunu söyleyebilirim. Hayatımın nereye gideceğini bilmiyorum ancak antrenörlüğe devam edersem seve seve geleceğim yerlerden bir tanesi Konyaspor olur. Bana bir daha o günler gibi ihtiyaç olmasın, istediğim odur." şeklinde konuştu.



Kocaman, Konyaspor’da unutmayacağı en önemli maçların, Beşiktaş’ı 1-0 yendikleri kupa maçı ve Medipol Başakşehir'i yenerek Türkiye Kupası'nı aldıkları final maçı olduğunu kaydetti.



BAŞKAN ŞAN, KOCAMAN'A TEŞEKKÜR ETTİ



Kulüp başkanı Ahmet Şan, bugüne kadar Konyaspor'a yaptığı hizmetlerden dolayı Aykut Kocaman'a teşekkür etti.



Kocaman'ın Konya'nın ve Konyaspor'un tanıtımına yaptığı katkıların göz ardı edilemeyeceğini ifade eden Şan, "Konyasporumuzun sportif başarısında ve kurumsallaşmasında verdiği katkılardan dolayı Kocaman'a en kalbi duygularla teşekkür ediyorum." dedi.



Şan, Aykut Kocaman'a bundan sonraki görevinde başarılar dileyerek, Konya'nın kapısının her zaman kendisine açık olduğunu sözlerine ekledi.



Açıklamaların ardından Aykut Kocaman’a, kulüp başkanı Ahmet Şan tarafından semazen figürü eşliğinde Hazreti Mevlana'nın "Gel ne olursan ol yine gel." sözünün yazılı olduğu tablo hediye etti.



Basın toplantısının ardından stat dışında kendisini bekleyen taraftarlarla vedalaşan Aykut Kocaman omuzlara alınarak "Sen bizim Kocaman gururumuzsun" tezahüratı ve karanfillerle uğurlandı.