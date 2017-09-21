Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi

Fenerbahçe formasını 8 sezon giyen eski Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, "Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi. Yalnızca bir oyuncuyu göndermedi, bir aileyi gönderdi." dedi.

Fenerbahçe formasını 8 sezon giyen eski Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayında Türkiye'de gösterime girecek "Alex Camera 10, Türkiye'den Brezilya'ya" isimli belgeseli için Fenerbahçe Kulübünden çekim izni alınamadığını altını çizerek, "Şu an kulübü yöneten kişi Aziz Yıldırım ve her şey ondan geçiyor. Fenerbahçe'den ayrılmamın ertesi yılı Türkiye'ye gittim ve kitap için Aziz Yıldırım ile konuşmaya çalıştım ama bana cevap vermedi. Kitabın yazarı, Başkan ve teknik direktör Aykut Kocaman ile konuşmak için geri döndü ve konuşmak istemediler. 10 gün sonra Fenerbahçe'den ayrılmamın üzerinden 5 yıl geçmiş olacak. Şu anki duruma neden geldiğimizi hala anlamıyorum." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca kimseye asla sıkıntı vermediğini, sadece çalıştığını ve kendi üzerime düşeni yaptığını ifade eden Alex, "Tabii ki problemler, tartışmalar vardı. Bir yerde çalıştığınız zaman böyle şeyler olur. Ancak neden bana cevap vermeyip bunların olmasına izin verildiğini gerçekten bilmiyorum. Üzgünüm çünkü kulübü çok seviyorum ve Aziz Yıldırım'a çok saygı duyuyorum. Fenerbahçe için çok fazla şey yaptığına inanıyorum. Bu ilişkinin neden bu kadar karmaşık hale geldiğini anlamıyorum ve bu ondan kaynaklanıyor. Bana kalsa kendim, kulüp ve Başkan için de iyi olacak şekilde onunla oturur ve durumu çözmeye çalışırdım." diye konuştu.



"AYKUT KOCAMAN HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"



Alex, Fenerbahçe'den ayrılık süreci ile ilgili olarak şunları ifade etti:



"Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi. Yalnızca bir oyuncuyu göndermedi, bir aileyi gönderdi. Eşim ile oturup 'Şimdi nasıl işin içinden çıkacağız?' diye konuştuk. Çünkü beni gönderdiğinde artık daha fazla futbol oynamak istemiyordum. İyi oynuyordum ve o beni gönderdi. Ben sorun çıkarmadım ama o beni bir sorun haline getirdi. Curitiba'ya dönüp hayatımı düzene sokmam bir buçuk iki yılımı aldı. İnsanlar Alex'i görüyor ama Alex'in arkasında bir kadın ve büyümekte olan 3 çocuk vardı. Aykut Kocaman kariyerimi durma noktasına getirdi."



"ALİ KOÇ İLE 5 YILDIR KONUŞMADIK"



Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olması halinde kulübe döneceği ile ilgili haberler ve ileride Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev alabilme ihtimali hakkında Alex, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bir şey var olduğunda onun hakkında düşünebilirim. Şu an böyle bir şey yok. Eğer dedikodular üzerine çalışsaydım, bir milyon şey yapardım. Ali Koç ile 5 yıldır konuşmadık. Son olarak Brezilya'ya gelmek için valizlerimi toplarken görüştük. Geçen doğum günüm için mesaj attı, ben de teşekkür ettim. Kendisiyle konuşmamız bu kadar. Kulüpte başkanlığa aday olup olmayacağını bilmiyorum. Teknik direktör olmak istiyor muyum? Muhtemelen bir gün olacağım. Ama ne zaman olacağı ile ilgili hiçbir fikrim yok. Kariyerimi sonlandırdığımda tek bir endişem vardı: İyi bir baba olup ailemle yaşamak."



"FENERBAHÇE 11'İNİ SAY DESEN, SAYAMAM"



Artık Fenerbahçe camiasında yer almadığını dile getiren Alex, "Fenerbahçe 11'ini say desen, sayamam. Çünkü çok uzaktan izliyorum. Örneğin, internetten maç sonuçlarını takip ediyorum. Josef de Souza ile Giuliano de Paula'nın da benim gibi mutlu olmasını istiyorum. Ben stattayken olan o fantastik atmosferin geri dönmesini istiyorum. Çünkü biraz kaybolduğunu biliyorum." diye konuştu.



"GİULİANO YENİ BİR ALEX OLMAYACAK"



Alex, Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano'nun kendisiyle karşılaştırılması hakkında şunları söyledi:



"Yeni bir Alex olmayacak. Hiç kimse bunu yapamaz. Yeni hikayeler olacak. Giuliano oraya gidip yeni bir hikaye kurabilir. Yeni Alex'i ne zaman keşfedeceğiz diye bakılıyorsa, unutun. Çok zor bir karşılaştırma. Ben 300 maç oynayıp 180 gol attım. Giuliano'nun bir ayda yaptıklarıyla birinin 8 yılda yaptıklarını karşılaştırmak haksızlık olur. Giuliano elbette iyi bir oyuncu. Gremio'da, Inter'de, Parana'da, Zenit'te ve Brezilya Milli Takımı'nda oynadı. Kendi yolunda farklı şeyler yapabilecek ve Fenerbahçe'ye yardım edebilecek bir oyuncu. Benim yaptığım şey çok güzeldi ve bitti. Yeni oyuncular gelecek ve bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Daha fazlasını ya da daha azını yapabilirler ama benim yaptığımın aynısı olmayacak."



