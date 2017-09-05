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05 Eylül 2017 18:12 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2017 18:13

Aykut Demir'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da futbolcu Aykut Demir'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

Aykut Demir'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Aykut Demir arasındaki sözleşme, futbolcunun, kulüp içi disiplin yönetmeliğimize aykırı davranışları sebebiyle yönetim kurulumuz tarafından 5 Eylül itibarıyla haklı nedenlerle tek taraflı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler: fesihtrabzonsporaykut demirsözleşme


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