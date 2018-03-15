Ayı Murat'ı canlandıran Armağan Oğuz Börü'ye veda etti

Börü dizisi dün 3. bölümlüyle ekranlara geldi. 'Çirkin Olsan Bile' bölümünde Armağan Oğuz'un canlandırdığı Ayı Murat, timini kurtarmak için şehit düştü. Böylece Oğuz diziye veda etti.

Star TV'nin sevilen dizisi Börü'dün 3. bölümü 'Çirkin olsan bile' dün izleyiciyle buluştu.

2015 Ağustos, BÖRÜ savcılık tarafından idari tedbir konulduğu için mecburen ikiye bölündü. Yarısı Sur'da Özel Kuvvetler ve JÖH ile operasyonda Öz Yönetim ilan eden hainlere karşı, diğer yarısı ise İstanbul'da açığa alınmış durumda sorgudadır. Turan ve Kaya, PKK'ya destek vermek üzere Cizre'den saldıran ve kendilerini saran 100 YDG-H teröristine karşı imkansız bir kıskaçla karşı karşıyadır.

Ayı Murat (Armağan Oğuz) timini kurtarmak için 8. Ana Jet üssünden destek uğruna bir avuç unsurla Abbas Tepe'ye intikal etti.Gökçe'nin de desteğiyle tim kıskançtan kurtulmayı başardı. Ancak Armağan Oğuz'un canlandırdığı Ayı Murat dizinin 3. bölümünde şehit oldu.

BÖRÜ DİZİSİNİN KONUSU

2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor.

Onlar son kale.