Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı

Iğdır'da gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yücel hakkında, bir habere ilişkin tekzip ve düzeltme yayımlamadığı gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldı.



Bir programa katılmak üzere Iğdır'a gelen Yücel, polis ekiplerince gözaltına alınarak Emniyete götürüldü.



Yücel, Iğdır Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.



Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan Yücel, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.