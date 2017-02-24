Aydınlatması 3 boyutlu olacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük camilerinden biri olacak Çamlıca Camisinin aydınlatması için 3 boyutlu özel ışık sistemi projelendirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük camilerinden biri olacak Çamlıca Camisinin aydınlatması için 3 boyutlu özel ışık sistemi projelendirildi.



Yapımı yüzde 80 tamamlanan cami, kurulacak aydınlatma sistemiyle İstanbul'un gece silüetinde özel yere sahip olacak.



İstanbul'un ziyaret, gezi ve turizm alanlarının içinde yer alacak caminin, gündüz olduğu gibi gece de fark edilir olması hedeflenirken, aydınlatma sisteminin kurulmasıyla Çamlıca Camisine görkemli bir hava katılacak.



Şehrin hakim tepesinde inşa edilen camiye, dışarıdan kurulacak özel ışık sistemiyle 3 boyutlu aydınlatma yapılacak. Cami, gece karanlığında şehrin uzak noktalardan bile fark edilebilecek.



3 BOYUTLU AYDINLATMA



Projeye göre caminin genel görünüşünde tekdüze aydınlatma yapılmayacak. Caminin 3 boyutlu zenginliğini ve derinliğini vurgulamak amacıyla hazırlanan özel aydınlatmalarla derinlik vurgusu sağlanacak. Dış cephe aydınlatma konseptinde ağırlıklı olarak beyaz renk sıcaklığındaki ışık geçişlerinin kullanılması planlanırken, caminin yüksek kubbe kotları ve şerefeleri ise soğuk beyaz tonlarında aydınlatılacak.



DİNİ VE RESMİ GÜNLERDE FARKLI AYDINLATMA



Normal yapı aydınlatmalarından farklı olarak Çamlıca Camisi, hava şartları, dini günler ve resmi bayramlarda oluşturulan ışıklandırma senaryolarına göre farklı renklerde aydınlatılabilecek. Caminin İstanbul'un birçok noktasından gece görünmesini sağlayacak özel aydınlatması için 40 binden fazla led ampul kullanılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Enerji AŞ ve Şehir Aydınlatma Müdürlüğü tarafından yürütülen aydınlatma çalışmaları 6 ay içinde tamamlanacak.