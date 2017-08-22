Aydın'da otomobil tıra çarptı: 4 ölü

Nazilli'de mermer yüklü tıra çarpan otomobildeki 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Aydın Kabak (21) yönetimindeki 09 NY 785 plakalı otomobil, Aydın-Denizli karayolu İsabeyli Kavşağı'nda Sefa Öncül'ün (29) kullandığı 20 D 1973 plakalı mermer yüklü tıra arkasından çarptı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Kabak ile aynı araçta bulunan Oğuzhan Uslu (20), İbrahim Göğebakan (20) ve Yarkın Kaya'nın (21) öldüğü belirlendi.



Tır sürücüsü Öncül ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Kazada yaşamını yitirenlerin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.