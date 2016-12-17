Aydın'da FETÖ'den 8 kişiye tutuklama

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 8'i tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 2'si emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, işlemleri tamamlanan 13 kişi ise adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen Süleyman Baltaş, Sümeyye Türkhan, Berat Kürşat Ocak, Cengiz Kangal, Gül Semin Türen, Hilal Yaşar, Nebahat Belci ve Özcan Dağ tutuklandı.



Zanlıların, FETÖ üyelerinin şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 Aralık'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Evlerde yapılan aramada bulunan örgütsel dokümanlara ve dijital verilere el konulmuş, aralarında öğretmen, emekli polis memuru ve esnafların bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA